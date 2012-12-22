طلاب با رفتار و گفتار خود سبک زندگی اسلامی را ترویج دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی عصر شنبه در دیدار با طلاب حوزه علمیه مکتب الزهرا(س) ، افزود: امروز متاسفانه شیوه زندگی متمایل به سبک غربی شده است.

وی فلسفه وجودی حوزه را هدایت جامعه خواند و افزود: رسالت طلاب فرهنگ سازی و جهت دهی به فرهنگ جامعه است که باید در این راه شمع گونه ایثار کنند تا بتوانند جامعه را روشن کنند.

وی هدف حوزه های علمیه را تربیت و آماده کردن نیروهای کارآمد عنوان کرد و گفت: یک طلبه باید در خودسازی تلاش کند تا بتواند فردی مفید برای جامعه باشد.

یعقوبی با اشاره به اینکه نیمی از افراد جامعه را بانوان تشکیل می دهند، افزود: باید طلاب خواهر با مدیریت صحیح و حضور چهره به چهره در جلسات مختلف بانوان، مسائل دینی را برای آنان تبیین کنند.

امام جمعه بجنورد همچنین در دیدار با مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی نیز با اشاره به ارزش کمک به محرومان از نگاه اسلام، گفت: ائمه معصومین (ع) نیز در زمان خود در کنار رسیدگی به امور امت به محرومان و نیازمندان رسیدگی ویژه داشتند.

حجت الاسلام یعقوبی به عبادی بودن نوع کار کارکنان بهزیستی و تقدس محل کار آنان اشاره کرد و افزود: رفع احساس حقارت از مددجو، نوعی عبادت است.

وی گفت: شناسایی نیازمندان واقعی و افرادی که نیازمند هستند ولی به بهزیستی مراجعه نکرده اند،حفظ آبرو و حیثیت مددجویان و گشاده رویی در برخورد با آنان از وظایفی است که انتظار می رود کارکنان این نهاد به آن عمل کنند.