برگزاری کرسی آزاد اندیشی سبک زندگی دینی در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسف زاده مدرس این کارگاه در خصوص اهمیت موضوع سبک زندگی و چگونگی و ارتباط آن با زندگی اسلامی که از بحث های مهم و از تأکیدات مقام معظم رهبری محسوب می شود موضوعاتی ارائه کرد.

وی دین را برنامه حقیقی، دستور واقعی و نگه دار حد انسانی و تحصیل سعادت ابدی دانست و آموزه های دینی را در دو بخش اعتقادات و عبادات تقسیم کرد.

یوسف زاد افزود: انسان با رسیدن به این باور و انجام عمل به این آموزه ها به سعادت خواهد رسید.

وقوع حریق در بابل



مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل از و قوع حریق داخل مغازه کیف فروشی واقع در چهارراه شهدا بابل خبر داد.

حسین خانپور اظهار داشت: پیرو اطلاع تلفنی شهروندان به سامانه 125 مبنی بر وقوع حریق داخل مغازه کیف فروشی واقع در چهارراه شهدا، بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه شماره دو آتش نشانی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفاء کامل حریق و ایمنی سازی محیط کردند.

وی افزود: حریق از قسمت پشت قفسه چوبی داخل مغازه آغاز شده و شدت دود به حدی بوده که دسترسی به محل حریق را برای آتش نشانان دشوار ساخته بود و در نهایت آتش نشانان مجبور به استفاده از فن دمنده جهت خارج سازی دود شدند.

پیشرفت هر جامعه‌ای مدیون افراد متعهد



مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برق به عنوان صنعت مادر برای تامین تجهیزات الکترونیکی شناخته و شاخه‌های مختلفی را به خدمت گرفته است.

منوچهر جعفری در نشست صمیمی با صاحبان صنایع شهرستان بابل با اشاره به اینکه صنعت برق به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مهم هم زمان با پیشرفت خود توانسته است بسیاری از شاخه‌های صنعتی را فعال کند، افزود: خودکفایی در تولید و تامین تجهیزات پیشرفته بخش‌های مختلف صنعت برق، نشان از تحول در همه صنایع دارد.

وی با اشاره به اینکه گسترش شبکه برق به عنوان یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های توسعه ملی محسوب می‌شود، تصریح کرد: تحول صنایع در سال‌های اخیر نشان از گسترش شبکه برق است.





