به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاجصفی که ابتدای فصل گذشته برای گذراندن خدمت سربازی عازم تراکتورسازی شده بود، عصر امروز به اصفهان بازگشت و مشکلات او برای همراهی سپاهان در نیم فصل دوم برطرف شد.
با توجه به حل مشکل حاجصفی و صدور کارت بازی این بازیکن، او میتواند در نیمفصل دوم برای تیم اصفهانی به میدان برود.
حاجصفی عصر امروز وارد اصفهان شد و به احتمال فراوان از فردا به تمرینات تیم اصفهانی اضافه خواهد شد.
این بازیکن به احتمال فراوان در دیدار روز سهشنبه سپاهان در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر به میدان خواهد رفت.
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