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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۵۳

برای همراهی سپاهان/

کارت بازی حاج‌صفی صادر شد/ بازیکن ملی‌پوش برای سپاهان بازی می‌کند

کارت بازی حاج‌صفی صادر شد/ بازیکن ملی‌پوش برای سپاهان بازی می‌کند

اصفهان – خبرگزاری مهر: با صدور کارت بازی احسان حاج‌صفی، این بازیکن می‌تواند از ابتدای نیم‌فصل دوم برای سپاهان به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج‌صفی که ابتدای فصل گذشته برای گذراندن خدمت سربازی عازم تراکتورسازی شده بود، عصر امروز به اصفهان بازگشت و مشکلات او برای همراهی سپاهان در نیم فصل دوم برطرف شد.

با توجه به حل مشکل حاج‌صفی و صدور کارت بازی این بازیکن، او می‌تواند در نیم‌فصل دوم برای تیم اصفهانی به میدان برود.

حاج‌صفی عصر امروز وارد اصفهان شد و به احتمال فراوان از فردا به تمرینات تیم اصفهانی اضافه خواهد شد.

این بازیکن به احتمال فراوان در دیدار روز سه‌شنبه سپاهان در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

 

　

کد مطلب 1772881

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