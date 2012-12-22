بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب سیاسی در کمیسیون شوراها

محمد ابراهیم رضایی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع جلسه فردا، سوم دی‌ماه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: کمیته ای مامور به بررسی و کار کارشناسی در خصوص قانون احزاب شده است که مسئولیت آن را آقای زاکانی، نماینده تهران بر عهده دارد و کارشناسان و نمایندگان احزاب مختلف به همراه مسئولین وزارت کشور در آن حضور دارند و به بررسی قوانین مربوط به احزاب می پردازند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه کار بررسی قوانین مربوط به احزاب در چند محور بررسی می شود، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی احزاب و اینکه از چه راهی درآمدزایی می کنند و همچنین نوع جبهه بندی که این احزاب دارند از جمله موضوعات مهمی است که در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.

این نماینده افزود: نوع فعالیت احزاب نیز موضوع مهمی است که در این کمیته بررسی می شود. امروز 223 حزب سیاسی در کشور داریم که فعالیت بسیاری از این احزاب مشخص نیست و برخی نیز فعالیت خاصی ندارند که این موضوع نیز مورد توجه اعضای این کمیته قرار دارد.