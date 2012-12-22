ثبت 32 هزار واقعه ولادت در مازندران/ صدور شناسنامه های مکانیزه

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی عصر شنبه در مراسم آغاز هفته ثبت احوال در اداره کل ثبت احوال مازندران اظهار داشت: در این مدت در هر شبانه روز، 121 واقعه ولادت در مازندران به ثبت رسیده است.

وی افزود: بدون احتساب مهاجرت، 22 هزار و 248 نفر به جمعیت مازندران در 9 ماهه نخست امسال افزوده شده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه میزان واقعه ولادت در 9 ماهه نخست امسال، کاهش شش درصدی داشته است، تصریح کرد: در این مدت همچنین 11 هزار و 171 واقعه وفات ثبت شده که به طور میانگین در هر شبانه روز، 41 شهروند مازنی جان خود را از دست دادند.

ملکی بیان داشت: عمده ترین دلیل فوتی ها در مازندران، بیماریهای قلبی و عروقی بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر انجام فعالیتهای فرهنگی برای کاهش آمار طلاق در مازندران، گفت: 24 هزار و 456 واقعه ازدواج در 9 ماهه نخست امسال در استان بوقوع پیوست که نسبت ازدواج به طلاق 89 به 15 است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با بیان اینکه چهار هزار و 914 واقعه طلاق در 9 ماهه نخست امسال در استان ثبت شد، افزود: نرخ طلاق در استان دو در هزار بوده به طوری که در هر شبانه روز 18 واقعه طلاق در استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه روند ثبت واقعه طلاق در مازندران کاهشی است، اظهار داشت: هم اکنون در رتبه هشتم این واقعه در کشور قرار داریم.

در این مراسم از تمبر یادبود هفته ثبت احوال مازندران رونمایی شد.