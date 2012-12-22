به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه در سه، چهار دوره انتخابات گذشته تلاش جامعه مهندسین آن بوده است که با یک جامعه بزرگ تر اصولگرا فعالیت کند افزود: مشی ما در گذشته و آینده آن بوده که زیر سایه جامعه روحانیت و مدرسین حرکت کنیم.

وی افزود: از نظر شگردهای سیاسی برخی گمان می کنند که ما ضرر کرده ایم اما منفعت و سود این خط و مشی برای ما بسیار بوده و احساس می کنیم از مسیر ولایت و مرجعیت و روحانیت فاصله نگرفته ایم.

مجلس کنونی کاملا اصولگراست

باهنر با بیان اینکه مجلس کنونی کاملا اصولگراست افزود: فراکسیونهای اول و دوم هر دو اصولگرا هستند که ممکن است اختلافاتی نیز داشته باشند اما مهم آن است که مجلس کنونی مجلسی یک‌صدا و قاطبه آن طرفدار اصولگرایان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات برگزار شده با جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: تلاش می کنیم به وحدت قابل قبولی میان اصولگرایان برسیم.

سه قطب انتخابات ریاست جمهوری

وی در ادامه با اشاره به طیف های انتخاباتی حاضر گفت: دورنمایی که وجود دارد این است که انتخابات ریاست جمهوری سه قطبی می شود. یک قطب اصلاح طلبان کم رنگی هستند که می آیند. برخی از اصلاح طلبان مثل خروس جنگی و بدنبال دعوا هستند و بعضی به سران فتنه نزدیک می شوند که نه فتنه و نه طرفداران آن قابل قبول نیستند مابقی اصلاح طلبانی که قانون اساسی و نظام را قبول دارند و مواضع شان را مقابل فتنه مشخص کرده اند می توانند فعال باشند.

باهنر افزود: قطب دوم احمدی نژاد و طرفداران دولت است هر چند احمدی نژاد می گوید ما کار انتخاباتی انجام ندادیم اما همه چیز مشخص است و نمی توان آن را تکذیب کرد. این طیف به جد دنبال کسی مانند مشایی هستند که او را کاندیدا کنند و به زور هم که شده صلاحیتش را بگیرند البته طرفداران دولت گزینه های دیگری نیز دارند که اگر مشایی نشد کسان دیگری را جایگزین کنند.

سه جریان اصلی اصولگرا

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران حزب جامع و مانع نداریم ادامه داد: گروه سوم اصولگرایان هستند که متاسفانه تشدید و تفرقه در میان آنها وجود دارد که البته این در انتخابات ها طبیعی است.

وی سه جریان "دولت و پایداری"، "ایثارگران و رهپویان" و "جامعه روحانیت و پیروان" را سه جریان اصلی اصولگرایی دانست و افزود: امیدواریم این سه جریان به هم نزدیک شوند. بدترین زمان وقتی است که به صورت جریانی نیامده و بخواهند به صورت انفرادی شرکت کنند. همه مدعی هستند که در طایفه اصولگراها هستند اما باید با هم به جمع بندی برسند.

باهنرافزود: متکی، قالیباف، رضایی و اخیرا جریان 2+1 که میان ولایتی، حداد و قالیباف مطرح شده از جریانهای اصولگرایی هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سه جریان اصلی اصولگرا داریم گفت: اگر حضور در انتخابات به صورت فردی باشد 10 - 15 نفر کاندیدا وجود دارد که در نتیجه کار سخت تر می شود.

باهنر با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم که قطب اصولگرایی به حداقل تعداد کاندیداها برسد گفت: گروها در مرحله اول باید به صورت جریانی عمل کنند و در مرحله بعد به تفاهم برسند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ائتلاف 1+2 گفت: اصل این هیئت سه نفره به فال نیک است. آیت الله مهدی کنی با استقبال از این طرح همه جریان اصولگرایی را منحصر به این سه نفر ندانسته است و معتقدم نیروهای دیگر اصولگرایی نیز باید جایابی شوند.

وی افزود: آقای عسگراولادی نیز معتقدند علاوه بر این سه نفر باید حداقل 7-8 نفر دیگر نیز به این ائتلاف اضافه شود.

باهنر کارآمدی را مهمترین و اصلی ترین چالش پیش رو دانست و افزود: باید تیمی بیاید که کارآمدی لازم را داشته باشد. آنقدر در مسائل اقتصادی با چالش مواجه هستیم که به بخش های دیگر نمی رسیم.

بعضا سیاست های دولت با سیاست های نظام همسو نیست

وی با بیان اینکه در مسائل اشتغال، فرهنگ و سیاست خارجی نیز با چالش مواجه ایم افزود: ظرفیت دیپلماسی دولت تمام قد دنبال سیاست های نظام نیست. در مسائلی چون جریانات سوریه، بیداری اسلامی و حضور آمریکا در منطقه، سیاست های نظام روشن است اما بعضا سیاست های دولت با سیاست های نظام همسو نیست.

باهنر نیاز به تیم کارآمد را از اصلی ترین مولفه های انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: کسانی مانند متکی و پورمحمدی هر کدام امتیازاتی دارند اما هیچ کدام از کاندیداها جامع نیستند بلکه باید با یک تیم همراه شوند.

این نماینده مجلس جنگ 22 روزه غزه را پیروزی ایران بر آمریکا دانست گفت: تحلیلگران آمریکایی معتقد بودند که این جنگ میان فلسطین و اسرائیل نبود بلکه جنگ ایران و آمریکا بود. در جنگ 8 روزه نیز مشخص شد ایران و فناوری ایران تا چه میزان تاثیرگذار است.

باهنر در ادامه سخنان خود از همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به عنوان اولین تجربه در انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: همزمانی این دو انتخابات سبب هم افزایی بیشتری می شود و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات بیشتر می شود.

وی با اشاره به فضای تبلیغاتی کشور در زمان انتخابات گفت: همزمانی این دو انتخابات فضای تبلیغاتی کشور را شاداب تر و با طراوت تر می کند که از این فرصت باید استفاده کنیم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به صحنه سیاسی کشور و مشی جامعه مهندسین در انتخابات شوراها گفت: تلاش ما این است که از نظر تبلیغاتی انتخابات شوراها را از انتخابات ریاست جمهوری جدا کنیم.

در انتخابات شوراها رقابت جدی تری با اصلاح طلبان داریم

باهنر گفت : در انتخابات شوراها ممکن است رقابت جدی تری با اصلاح طلبان داشته باشیم چرا که اگر در انتخابات ریاست جمهوی یک اصلاح طلب کم رنگ حضور یابد اما در شوراها این وضعیت مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراها صلاحیت کاندیداها به صورت جدی مطرح نیست افزود: در این انتخابات رقابت جدی با اصلاح طلبان داریم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دوستان اصولگرا به صراحت می گویم در انتخابات شوراها یک تیم داشته باشیم گفت: با تشکیل یک تیم واحد میان اصولگرایان باید کار را پیش ببریم در غیر این صورت جریان اصولگرا ممکن است رای کمتر آورده و اصلاح طلبان رای بیشتری داشته باشند.

احتمال تفاهم با دولت در انتخابات شوراها

باهنر با اشاره به دولت به عنوان طیف دیگر شرکت کننده در انتخابات شوراها گفت: ممکن است با برخی از جریان دولت به تفاهم برسیم. کسانی مانند مشایی گزینه قابل مذاکره ای برای اصولگرایان نیستند اما در انتخابات شوراها ممکن است با دولت تفاهم داشته باشیم.