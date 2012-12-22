حسینیه آستان مقدس چهار انبیاء در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذوالقدر در این باره اظهارداشت: با اختصاص سه میلیارد ریال از محل نذورات مردمی و اعتبارات اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه قزوین این طرح اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه حضور زائران و گردشگرانی از شهر‌ها و کشورهای دیگر، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و نیز حضور بانوان قزوینی در روز اول هر ماه، لزوم ایجاد فضای مسقف را در این آستان ایجاب می‌کرد، افزود: به همین منظور کار ساخت این مجموعه در دو بخش زنانه و مردانه با مساحت هزار مترمربع از سال گذشته آغاز شده و با پایان مراحل بتن ریزی و احداث سقف، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از آن به پایان رسیده است.

ذوالقدرتصریح کرد: به دلایلی از جمله قدمت بنای آستان و ساختمان‌های پیرامون آن، ساخت حسینیه در سطح زمین ممکن نبود لذا تصویب شد تا این طرح در عمق زمین احداث شود.

عضوهیئت امنای آستان مقدس چهار انبیاء قزوین یادآورشد: پس از دریافت مجوز ازسوی سازمان میراث فرهنگی گودبرداری تا عمق شش متری زمین آغاز شد که تاکنون8۰۰ کامیون خاکبرداری در نیمه شب و زمان خلوت بودن خیابان‌ها انجام شده است.

وی افزود: برگزاری برنامه‌هایی با حضور استادان برجسته اخلاق، همایش شیرخوارگان حسینی، شب‌های احیاء، تحویل سال نو و نیز کلاس‌های آیین زندگی برای آقایان و بانوان از جمله برنامه های فرهنگی در این اماکن دینی است.

ذوالقدر با اشاره به راه اندازی پایگاه اینترنتی و سامانه پیامک آستان چهار انبیاء، تصریح کرد: گردآوری اطلاعات از مرکز فرهنگی و تحقیقاتی شهر مقدس قم، مراکز علمی و انجمن کلیمیان تهران به منظور تالیف کتابی شامل تاریخچه، کرامات، سخنان علماء، رسوم زائران و روزهای اول ماه در این مکان، در حال انجام است و تا نوروز آینده آماده می ‌شود.

وی بیان کرد: احیاء آرامگاه علمای مدفون در محوطه آستان، جمع آوری آثار، کتاب‌ها و اشعار مربوط به چهار انبیاء در حسینیه پس از آماده شدن آن و نیز راه اندازی کتابخانه و نگارخانه این آستان از برنامه‌های آینده این مکان مذهبی به شمار می‌رود.