35 میلیارد ریال از بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی گلستان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان عصر شنبه در حاشیه مانور بازتوانی در گرگان، توانمند سازی هیات ها و کانونهای مذهبی برای حضور موثر در حوادث به منظور کمک رسانی معنوی به هموطنان آسیب دیده را از جمله مهمترین اهداف برگزاری مانور بازتوانی برشمرد.

قاسم سمیعی افزود: پروژه بازتوانی معنوی هیئتهای مذهبی از سال جاری به عنوان طرح پایلوت برای اولین بار در پنج استان از جمله گلستان به منظور دستیابی به بهترین راهکار در زمینه مقابله با بحران های طبیعی اجرایی شده است.

وی افزود: در برگزاری این مانور یک روزه علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان مجری اصلی ، اداره کل مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی مرتبط استان نیزمشارکت داشتندو

کسب رتبه برتر گروه معارف اسلامی واحد بندرگز در بین دانشگاههای کل کشور



گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز توانست رتبه اول کل دانشگاههای کشور را کسب کند.

دکتر سورنا نسیمی رئیس واحد بندرگز با اعلام این خبر گفت : بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت امور دفاتر ، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، گروه معارف اسلامی واحد بندرگز رتبه اول در حیطه اداری -اجرایی را در سطح دانشگاههای کل کشور کسب نمود و مورد تقدیر معاونت امور اساتید قرار گرفت.

احداث 9 واحد مسکن ویژه مددجویان مراوه تپه

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: 9 واحد مسکن در شهرستان مراوه تپه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان خریداری و احداث شده است .

رضا رحمانی اظهار داشت: از محل اعتبارات سفر سوم رئیس جمهور به گلستان در خصوص تامین مسکن مددجوئی ، 2واحد مسکونی خریداری و هفت مورد دیگر نیز، با اعتباری بالغ بر 630 میلیون ریال برای مددجویان کمیته امداد این شهرستان احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 9 واحد مسکن مددجویان به بهره برداری و تحویل داده شده خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص فعالیتهای عمرانی در زمینه احداث حمام، سرویس بهداشتی، تعمیرات کلی، لوله کشی گاز به تعداد 228 خانوار با اعتبار بالغ بر یک میلیاردو 59 میلیون ریال کمک بلاعوض شده است.

معرفی نفرات برتر مرحله مقدماتی مسابقات شفاهی قرآن و عترت واحد بندرگز



عبدالله سرگلزایی مسئول کانون قرآن وعترت واحد ضمن اعلام این خبر گفت : مرحله مقدماتی این مسابقات با حضور بیش از 70 استاد ، کارمند و دانشجو در رشته های حفظ ، قرائت و ترتیل در سه بخش استادان ، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.



وی اظهار داشت: در پایان در بخش استادان در رشته ترتیل حسین دایی زاده ، در رشته قرائت : رمضان تیموری یانسری و در حفظ 10 جزء : محمد محسنی رتبه های برتر را کسب کردند.



تعیین تکلیف 35 میلیارد ریال از بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی



کارفرمایان بدهکار در استان گلستان در طول زمان بخشودگی جریمه حق بیمه نسبت به تعیین تکلیف بیش از 5/3 میلیارد تومان بدهی خود اقدام کرده اند.



مدیر کل تامین اجتماعی گلستان در بازدید از شعب اجرایی تابعه آن استان با بیان مطلب فوق گفت: از بین حدود 20 هزار کارگاه بدهکار، تعداد پنج هزار و 500 کارفرما بدهی خود را بطور نقدی پرداخت کرده اند و تعداد دو هزارو 200 کارفرما نیز بدهی خود را تقسیط نموده اند و از بخشودگی جریمه حق بیمه برخوردار شده اند.



حسین سمیعی با ابراز خرسندی از همکاری شبانه روزی بانک رفاه کارگران گلستان با تأمین اجتماعی گفت: در طول سه ماه گذشته که زمان رسیدگی و بخشودگی جریمه حق بیمه کارفرمایان بود کارکنان شعب تأمین اجتماعی در دو شیفت صبح وعصر به ارائه خدمات پرداختند و حتی در روزهای پایانی این فرصت تمامی این شعب تا ساعت 24 نیمه شب مشغول کار بودند.