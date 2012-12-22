مهمترین برنامه ایلام راه اندازی بازارچه مرزی کوله بری در مرز مهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام نیا نشست مشترک که با حضور معاون استاندار و جمعی از مسئولین استان واسط عراق و هیئت ایرانی در ایلام برگزار شد، افزود: مدیریت ارشد استان رونق اقتصاد و گسترش بازرگانی خارجی ایلام با کشور دوست و همسایه به ویژه همکاری تجاری با استان مرزی واسط عراق را در اولویت راهبردها و رویکردهای کلان خود قرار داده است.

وی ادامه داد: توسعه همکاری ها در حوزه های مختلف با برگزاری نشست های این چنین به هدف ایجاد اشتغال، افزایش رفاه زندگانی مردم و توسعه اقتصادی ایلام در زمره برنامه های محوری مسئولان ارشد استان قرار دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام افزود: راه اندازی بازارچه مرزی کوله بری در مهران یکی از مهمترین این برنامه هاست که برای توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی میان مردم دو استان لازم است، اجرایی شود و مسئولان استان ایلام از آمادگی لازم و کافی برای راه اندازی بازارچه کوله بری برخوردارند.

بهرام نیا بیان داشت: مرز مهران به دلیل رعایت موازین بهداشتی و وضعیت مطلوب بهداشتی از سوی سازمان بهداشت جهانی به مرز درجه یک بین المللی ارتقاء یافت.

وی با اشاره به پیش نویس یادداشت تفاهم بین مقام های دو استان گفت: روابط تجاری میان دو طرف، تلاش در گشایش و گسترش بازارچه موقت مرزی، آسان سازی تردد زوار و ساخت پایانه مرزی زرباتیه از سوی طرف عراقی از عمده مفاد این پیش نویس است.

این مسئول اضافه کرد: نزدیکی مذهبی و فرهنگی مردم استان های ایلام و واسط عراق این زمینه را به وجود آورده است تا از راه فعالیت های تجاری مرزی، روابط و مراوده های اقتصادی و بازرگانی میان مردم دو کشور بیشتر از گذشته توسعه یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل منطقه ای دو طرف در زمینه گسترش همکاری ها و اجرایی شدن توافق های نشست های گذشته اعلام کرد.

بهرام نیا گفت: دیدار هیئت های سیاسی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گامی مهم و اساسی در گسترش همکاری تجاری و فرهنگی از جمله در حوزه گردشگری مذهبی بین دو کشور همسایه است.

تعامل برای ایجاد بازراچه کوله بری در مرز مهران از طرف عراق

معاون استاندار واسط عراق نیز در این نشست گفت: راه اندازی بازارچه تجارت کوله بری و مبادله کالا در مرز بین المللی مهران باعث رونق اقتصادی و رفاه مردم دو استان ایلام و واسط می شود.

صبیح لفته فرحان که به منظور راه اندازی تجارت کوله بری و بررسی جزییات تفاهم نامه پیشین مسئولان استان های ایلام و واسط عراق در پایانه مرزی مهران حاضر شده بود، اظهار کرد: ایجاد بازارچه مرزی و توسعه تجارت کوله بری نقش مهمی در افزایش ارتباط بازرگانی و توسعه فعالیت های تجاری میان مردم این مناطق دارد.

وی ادامه داد: مردم و مسوولان استان واسط عراق تاکید دارند که این بازارچه هرچه زودتر راه اندازی شود.

معاون استاندار واسط عراق در بخش دیگری از سخنانش خواستار ایجاد کنسولگری ایران در شهر کوت مرکز این استان شد و گفت: برای توسعه مراوده های بازرگانی میان دو استان، ایجاد دفتر کنسولگری ایران در کوت ضروری است.

صبیح لفته فرحان اظهار داشت: راه‌اندازی این کنسولگری می‌تواند همکاری ‌های دو جانبه ایران و عراق را شتاب بخشد.

این مسئول عراقی ابراز امیدواری کرد: مقام های ایرانی نیز در موافقت با ایجاد کنسولگری عراق در استان ایلام، زمینه ارتباط بیشتر تجار و مردم دو کشور را افزایش دهند.

معاون استاندار واسط عراق همچنین از آمادگی مقام های این استان برای برپایی نمایشگاه توانمندی های ایلام در شهر کوت خبر داد و خواستار برگزاری این نمایشگاه از سوی مسوولان ایلامی شد.

پیشنهادات دو طرف

این دیدار بنابر پیشنهاد استاندار ایلام در نخستین دیدار خود با استاندار واسط عراق برگزار شد و هدف از برگزاری آن نیز رفع مسائل و مشکلات مرز مهران از طریق کمیسیون کارشناسی بود که در قالب پیش نویس یادداشت تفاهم بین دو استان ایلام از جمهوری اسلامی ایران و استان واسط عراق از جمهوری عراق به منظور توسعه و تعمیق همکاری های دوجانبه تشکیل شد که طرفین ضمن تأکید بر حسن همجواری دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق موارد ذیل را مورد توافق قرار دادند تا به امضای طرفین برسد.

راه اندازی بازارچه کوله بری با هدف افزایش صادرات و اشتغال مردم حاشیه مرزهای دو استان همسایه، ایجاد کنسولگری عراق در ایلام، توسعه و گسترش صادرات کالا و خدمات فنی، مهندسی ایلام و جمهوری اسلامی ایران به واسط و کشور عراق، ورود خودروهای ایرانی حامل کالای صادراتی به شهر کوت و ایجاد ساختمان پایانه جدید زرباتیه و توسعه امکانات رفاهی در مرز عراق در زمره مصوبه های نشست گذشته استانداران ایلام و واسط بود.

لازم به ذکر است در پایان این جلسه پیش نویس تفاهم نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برانجام همه¬ی بندهای آن تأکید شد ، درب دوم بازارچه به صورت موقت مصادف با ولادت امام موسی کاظم(ع) افتتاح گردید، تفاهم نامه در جلسه آینده به امضاء دو استاندار خواهد رسید ، در پایان بر استمرار این نشست ها و همکاری های مشترک در راستای توسعه روابط بین دو استان تأکید شد.