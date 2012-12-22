به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان که طی روزهای گذشته مذاکراتی برای جذب شهاب گردان، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس داشت، نهایتا ظهر امروز رضایتنامه این بازیکن را دریافت کردند تا با جذب گردان، خیال خود را از بابت دروازه تیم در نیم‌فصل دوم راحت کنند.

پرسپولیس که در ابتدا به دنبال جذب محمدباقر صادقی، دروازه‌بان اول سپاهان به جای شهاب گردان بود، وقتی با مخالفت مسئولان سپاهان مواجه شد، رضا محمدی را به عنوان بازیکن جایگزین شهاب گردان در لیست خود قرار داد.

این بازیکن که عصر امروز در تمرین سپاهان شرکت نکرده بود، سرانجام دقایقی پیش قرارداد خود با تیم اصفهانی را فسخ کرد تا برای نیم‌فصل دوم در ترکیب پرسپولیس به میدان برود.

پیش از این نیز شهاب گردان قرارداد خود با سپاهان را به مدت یک و نیم فصل در هیئت فوتبال اصفهان ثبت کرده بود.