عناوین قهرمانی به سه تیم داخلی رسید/ ایرانی ها مدال ها را درو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر، از اول دی ماه به مدت 2 روز با حضور سه تیم داخلی (مقاومت، استیل البرز، شهرداری ورامین) و شش تیم خارجی ( تونس، افغانستان، ارمنستان، کرواسی، صربستان و عراق) در خانه تکواندو برگزار شد.

در دومین و آخرین روز از این مسابقات، تکواندوکاران در 4 وزن زوج با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم شهرداری ورامین با( 5 مدال طلا و یک برنز) و با امتیاز 64 مقام قهرمانی را به خود اختصاص داد و مدال طلا را به گردن آویخت، تیم استیل البرز با( 3 مدال طلا و یک نقره و 3 برنز) و با امتیاز بر سکوی نایب قهرمامی ایستاد و تیم مقاومت با (4 نقره و یک برنز) با امتیاز 34 بر سکوی سوم ایستاد.

همچنین در این رده بندی، تیم افغانستان A با کسب ( یک نقره و 2 برنز)، ارمنستان با ( 2 برنز)، صربستان با ( یک نقره)، افغانستان C با ( 2 برنز)، افغانستان B( 2 برنز)، کرواسی با ( یک نقره)، تونس با ( دو برنز) و عراق بدون کسب مدال، به ترتیب جایگاه های چهارم الی یازدهم را به خود اختصاص دادند.

وزن58 -کیلوگرم:

هادی مستعان از تیم شهرداری ورامین صاحب گردن آویز طلا شد، "استیپ جارالونی" از تیم صربستان مدال نقره را به گردن آویخت و "محمد شفیع طاهری" از تیم افغانستان B و "احمد بخشی" از افغانستان c به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

وزن 68- کیلوگرم:

بهنام اسبقیان از تیم شهرداری ورامین مدال طلا را به گردن آویخت، محمدرض سبک پا از تیم استیل البرز بر سکوی دوم ایستاد و "سرگی واردزیا" از ارمنستان و یوسف مهرزاده از تیم استیل البرز به ترتیب بر سکوی های سوم مشترک ایستادند.



وزن -80 کیلوگرم:

امید عمیدی از تیم استیل البرز بر سکوی نخست ایستاد، بابک نادری از تیم مقاومت مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و "محمد نصرمحد ابراهیم" از افغانستان A و "جیم ناجی" از تونس مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

وزن 87+ کیلوگرم:

پیام قبادی از تیم استیل البرز مقام قهرمانی را از آن خود کرد، نماینده ای از صربستان دوم شد و "مصطفی ناظری" از تیم افغانستان B و "تراپلس یاسین" از تیم تونس به ترتیب مقام سوم مشترک را کسب کردند.

همچنین با اتمام این رقابتها، نفرات برتر در چهار بخش بدین شرح معرفی شدند:

بهترین سرپرست: سرپرست تیم ارمنستان

بهترین مربی: پیام خانلرخانی از تیم شهرداری ورامین

فنی ترین بازیکن: جیم ناجی از تونس

بهترین داور: علی رحیمی از کشور استرالیا