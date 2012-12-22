باهنر کاندیداتوری خود را تکذیب نکرد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز در محل دائمی این تشکل برگزار شد در مورد ائتلاف حداد عادل، قالیباف و ولایتی که موسوم به 1+2 است گفت: ما فکر می کردیم این ائتلاف به تایید مقامات نظام باشد اما این طور نیست.

ائتلاف سه نفره چراغ سبزی از سوی نظام نبوده است

وی گفت: اصل این کار را می پذیریم اما اینکه رئیس جمهور آینده حتما باید از این سه نفر باشد این طور نیست و این ائتلاف سه نفره علامت و چراغ سبزی از سوی نظام نبوده است.

باهنر همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مابه التفاوت نرخ ارز حسابرسی و کنترل می شود و اینکه آیا ممکن است دولت از این منابع در انتخابات استفاده کند افزود: ما این گونه سوءظن ها را نمی پذیریم و دولت نمی تواند از این منابع مصرف شخصی و حزبی داشته باشد.

وی تاکید کرد: ما از این حساب ها اطلاع کامل داریم و از آن نیز مواظبت می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که جامعه اسلامی مهندسین آیا از کاندیدایی حمایت خواهد کرد گفت: ما فراتر از جامعه مهندسین در قالب جبهه پیروان دنبال وحدت هستیم و بیش از آنکه به سمت کاندیدای خاصی گرایش داشته باشیم به سمت وحدت گرایش داریم.

باهنر اذعان داشت: البته کاندیداها در یک سطح نیستند و هر یک نمره ای دارند اما سیاست ما این نیست که قبل از سایر همراهان، یک نفر را انتخاب کنیم و برایش تبلیغ کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ این سئوال که آیا از کاندیداها در جلسات جامعه اسلامی مهندسین دعوت خواهید کرد افزود: فعلا کاندیداها در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یکی بیاید و فردا یکی دیگر برود. ما علاقه مند هستیم حرف آنها را بشنویم اما آنقدر تعداد آنها زیاد است که زمان این اجازه را نمی دهد بنابراین باید صبر کنیم تا کاندیداها محدود شوند.

تعداد اعضای شورای شهر تهران 31 نفر می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با اشاره به افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران گفت: در پایان دوره دوم شوراها طرحی در مجلس برای اصلاح قانون شوراها آمده بود و در آن قانون تعداد اعضای شورا ها افزایش یافت اما در دور سوم همان قانون قبلی اجرا شد بنابراین قانون جدید برای این دوره از انتخابات لازم الاجراست و اعضای شورای شهر تهران 31 نفر خواهند شد.

مناظره های انتخابات با تاخیر از تلویزیون پخش می شود

باهنر در مورد پخش مناظره های انتخاباتی کاندیداها از صدا و سیما گفت: در مناظره های گذشته حرف هایی زده شد که می توانست زده نشود و هزینه ها را کاهش دهد. بنابراین در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که چندی پیش به تصویب نمایندگان رسیدن هیئت نظارتی بر مناظره انتخاباتی کاندیداها نظارت خواهد کرد و این مناظره ها با تاخیر اندکی از تلویزیون پخش می شود مانند مسابقات فوتبال!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهید شد گفت: از الان نمی توانم در مورد این موضوع صحبت کنم و حتما الان پاسخ من "نه" است اما در عالم سیاست هیچ غیر ممکنی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات آنقدرفراوانی کاندیدا وجود دارد که بیشتر ترجیح می دهم در میدان وحدت حضور داشته باشم و وظیفه خود را در این زمینه انجام دهم.

اگر قانون انتخابات تا قبل از بهمن تایید شود به انتخابات 92 می رسد

باهنر درمورد قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: وزارت کشور اعلام کرده است اگر این قانون تا قبل از بهمن ماه از سوی شورای نگهبان تایید شود در این دوره از انتخابات اجرا می شود اما اگر بعد از ماه بهمن به دست وزارت کشور برسد اجرایی نخواهد شد.