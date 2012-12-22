کشته شدن یک وزیر پاکستانی در انفجار پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت روزنامه داون، حمله امروز عصر طالبان به مراسم رژه نظامی در پیشاور پاکستان 8 کشته بر جا گذاشت.

بر این اساس "بشیر احمد بیلور" بدلیل جراحات وارده در بیمارستانی در پیشاور جان باخته است. "ابراهیم خان" از مقامات پلیس این شهر نیز از مجروح شدن حدود 18 نفر در این انفجار خبر داد.

در پی وقوع این انفجار "احسان الله احسان" سخنگوی طالبان ضمن به عهده گرفتن مسئولیت آن، گفت این شبه نظامیان به حملات تروریستی خود علیه سیاستمداران "حزب ملی عوامی" که بزرگترین حزب سیاسی ایالت خیبر پختونخواه است، ادامه می دهند.

طی هفته گذشته نیز حملات متعدد طالبان به گروههای بهداشت و درمان در کراچی و پیشاور موجب توقف طرح واکسیناسیون کودکان در این مناطق شد.