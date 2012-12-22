پیام نور آمل با کمبود 20 هیئت علمی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابوالحسنی عصر شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز آمل اظهار داشت: کمبود حدود 20 عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل از نارسایی ها ونیاز جدی این واحد دانشگاهی است.

وی ادامه داد: با توجه به ارائه 32 رشته تحصیلی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد حداقل نیاز به 32 عضو هیئت علمی برای هر رشته تحصیلی بوده که این دانشگاه اکنون تنها 13 ضو هیات علمی دارد.



ابوالحسنی اضافه کرد: 9 دانشجوی مقطع دکترا این دانشگاه دارد که پس از پایان دوره تحصیلی به جمع اعضای هیئت علمی اضافه خواهند شد.



رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز آمل، پیگیری برای ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی، فراهم کردن جذب دانشجویان مقطع دکتری ادبیات فارسی، تجهیز آزمایشگاه فیزیک، شیمی وزبان و نیز تکمیل سالن ورزشی دانشگاه را به عنوان مهم ترین برنامه های خود در مدیریت جدید در این واحد دانشگاهی اعلام کرد.

وی بیان داشت: متاسفانه نیمه کاره ماندن ساخت مجموعه ورزشی دانشگاه پیام نور از زمان کلنگ زنی آن بیش از پنج سال شده و ضروری است مسئولان دانشگاه پیام نور مازندران و شهرستان آمل نسبت به تعیین وضعیت آن هرچه سریعتر اقدام کنند.



ابوالحسنی افزود: رشته های تربیت بدنی در حال ارائه در این دانشگاه و واحد عملی تربیت بدنی به عنوان واحد عمومی و اجباری در رشته های دیگر تحصیلی، نیاز به سالن ورزشی دارد که متاسفانه این واحد آموزشی از داشتن آن محروم است.



رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز آمل اضافه کرد: فاصله زیاد دانشگاه پیام نور مرکز آمل با سالن های موجود ورزشی سطح این شهرستان به لحاظ در حاشیه قرار داشتن این دانشگاه بر محرومیت جدی حدود سه هزار و 500 دانشجوی این واحد از واحدهای علمی تربیت بدنی افزوده است.



علی ابوالحسنی پیش از مسئولیت ریاست دانشگاه پیام نور مرکز آمل ، به مدت 14 سال عضو هیئت علمی این واحد دانشگاهی بود.



در این مراسم، سید عبدالله بنی هاشمی پس از حدود 17سال سرپرستی و ریاست دانشگاه پیام نور آمل تودیع شد.