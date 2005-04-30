رهبر معنوي بودايي ها خواستار اتحاد انسانها شد

سخنراني دالايي لاما در پايتخت ايالت سيكيم

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي استيتمن، دالايي لاما رهبر معنوي بودايي هاي تبت روز گذشته يك معبد را رسماً در منطقه چندماري در گانگتوك، پايتخت ايالت سيكم افتتاح كرد.

دالايي لاما در سفر خود به ايالت سيكيم، هندوستان از معبد رانكا و ينچي تامانگ و بسياري از ديگر معبدها ديدار كرد، اين در شرايطي است كه برخي از اين معبد ها متعلق به ديگر فرقه ها بودند.



وي در بخشي از برنامه هاي سفر خود به سخنراني و ارائه تعاليم آيين بودا پرداخت.

در جلسه آموزشي كه رهبر معنوي بودايي ها در شهر گانگتونك برگزار كرد، مردم را به غني تر كردن زندگي معنوي و پرمعنا كردن آن با نشان دادن مسئوليتهاي خود نسبت به جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند ترغيب كرد.

دالايي لاما كه در سال 1959 پس از قيامي ناموفق عليه حكومت كمونيست به هندوستان پناهنده شد در اين خصوص گفت، نياز به غلبه بر شكافهاي كوچكي كه اديان را به فرقه هاي گوناگون تقسيم مي كند و همچنين تلاش براي بهبود روابط انساني ميان اديان، كاملاً حس مي شود .

جدا از بوديسم، دالايي لاما در طي سخنراني خود مصرانه از همه خواست در جهت اتحاد انسانها بدون توجه به هويت هاي ديني و فرهنگي آنها تلاش كنند.

روز گذشته رهبر معنوي بودايي ها، ايالت سيكيم را به مقصد سيليگوري ترك كرد تا مراسم ديني را كه در آن منطقه برگزار مي شود را هدايت كند.

