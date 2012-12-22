محمد محمودوند به سپاهان پیوست/ روز پرکار هیئت فوتبال اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمود وند، دروازه‌بان جوان تیم فوتبال ذوب‌آهن که پیش از این در تمرینات ذوب‌آهن شرکت کرده بود، شنبه‌شب با سپاهان قرارداد امضا کرد.

این بازیکن دقایقی پیش با حضور در هیئت فوتبال اصفهان قرارداد خود با تیم اصفهانی را به مدت 2 و نیم فصل امضا کرد و به ثبت هیئت فوتبال رساند.

گفتنی است، سپاهان که در هفته گذشته و روزهای فصل نقل و انتقالات عملکرد چندان مناسبی از خود به نمایش نگذاشت و باعث انتقاد هواداران خود شده بود، امروز روز پرکاری را در هیئت فوتبال اصفهان رقم زد.

گفتنی است، محمودوند بعد از بازیکنانی نظیر محمدباقر صادقی، فرشید طالبی، علی احمدی، محمدرضا خلعتبری و شهاب گردان، ششمین بازیکن ذوب‌آهنی است که به تیم همشهری ذوب‌آهن می‌پیوندد.