  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۵۸

انعقاد قرارداد 2و نیم ساله/

محمد محمودوند به سپاهان پیوست/ روز پرکار هیئت فوتبال اصفهان

محمد محمودوند به سپاهان پیوست/ روز پرکار هیئت فوتبال اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: محمد محمود وند، دروازه‌بان جوان سابق تیم ذوب‌آهن دقایقی پیش با عقد قراردادی دو و نیم ساله به تیم سپاهان اصفهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمود وند، دروازه‌بان جوان تیم فوتبال ذوب‌آهن که پیش از این در تمرینات ذوب‌آهن شرکت کرده بود، شنبه‌شب با سپاهان قرارداد امضا کرد.

این بازیکن دقایقی پیش با حضور در هیئت فوتبال اصفهان قرارداد خود با تیم اصفهانی را به مدت 2 و نیم فصل امضا کرد و به ثبت هیئت فوتبال رساند.

گفتنی است، سپاهان که در هفته گذشته و روزهای فصل نقل و انتقالات عملکرد چندان مناسبی از خود به نمایش نگذاشت و باعث انتقاد هواداران خود شده بود، امروز روز پرکاری را در هیئت فوتبال اصفهان رقم زد.

گفتنی است، محمودوند بعد از بازیکنانی نظیر محمدباقر صادقی، فرشید طالبی، علی احمدی، محمدرضا خلعتبری و شهاب گردان، ششمین بازیکن ذوب‌آهنی است که به تیم همشهری ذوب‌آهن می‌پیوندد.

کد مطلب 1772911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید