دیدار آلومینیوم و استقلال به تعویق نمی افتد/ استقلالی ها درخواستی نداشته اند

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعات مطرح شده مبنی بر تعویق یک روزه بازی تیمهای آلومینیوم و استقلال، عنوان کرد: این مسابقه طبق برنامه از قبل اعلام شده در روز چهارشنبه شش دی ماه در بندرعباس برگزار می شود و به هیچ عنوان به تعویق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: تعویق یک روزه بازی استقلال و گهر در جام حذفی تاثیری در زمان برگزاری مسابقه استقلال با آلومینیوم نخواهد داشت و این بازی در موعد مقرر برگزار می شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال افزود: بازی تیم صبای قم مقابل ابومسلم در جام حذفی نیز یک روز عقب افتاد اما تیم صبا نیز طبق برنامه روز سه شنبه در لیگ برتر به مصاف پیکان خواهد رفت.

بهروان خاطرنشان کرد: تا کنون درخواستی از سوی مسئولان باشگاه استقلال برای تعویق بازی این تیم مقابل آلومینیوم ارائه نشده، اما در صورت چنین درخواستی نیز مسابقه آلومینیوم و استقلال به تعویق نمی افتد.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران روز چهارشنبه 6 دی ماه در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.