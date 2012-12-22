تشکیل ستاد استعدادیابی دانش آموزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمسار با اشاره به چشم اندازهای تبین شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور اظهار داشت: طرح تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش منجر به شکل گیری تحول مبتنی بر فلسفه تربیت و تعلیم اسلامی شد.

وی تصریح کرد: برای کشور انقلابی که به نوعی الگوی آن اسلام است زیبنده نبود که اهداف نظام تعلیم و تربیتی آن برگرفته از نگاه و سیاست گذاری غرب باشد زیرا استراتژی غرب القاء ساختار و برنامه ریزی فرهنگی خودشان به ملت ها به ویژه ایران است که سر منشاء نظام آموزش و پرورش ایران از فرانسه بوده بنابراین تحول بنیادین سبب تغییر در ساختار و برنامه ریزی کتب درسی شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: مقام معظم رهبری ما را مکلف به تلاش برای استفاده از آموزه های اسلامی در تحول در نظام تعلیم و تربیت کرده اند.

بنائیان سفید تصریح کرد: استکبار مخالف پذیرش فرهنگ ایثار و شهادت، استقلال، آزادگی و فرهنگ خود اتکایی و خود باوری نسل جوان ماست و خواستار عدم تحقق آن است.

وی اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت هدایت کننده ساختارعاطفی، روحی و معنوی نسل معاصر و هر نسلی است که وظیفه خطیری دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان بیان داشت: مجموعه جریانات امروز تهاجم فرهنگی، جمعیت هدف آنان دانش آموزان بخصوص جوانان 14 تا 18 سال است که در آموزش و پرورش مشغول تعلیم و تربیت هستند.

بنائیان سفید همچنین با اشاره به توانمندی و استعدادهای دانش آموزان استان سمنان افزود: بچه های استان گرایش به سمت نخبگی دارند.

وی ضمن اشاره به اینکه دانش آموزان استان سمنان در میزان معدل از نرم کشوری بالاتر هستند، تصریح کرد: در این خصوص 36 درصد دانش آموزان استان در دانشگاه های دولتی قبول شدند و دانش آموزان استان بیش از 45 مورد رتبه برتر جهانی و آسیایی، کشور و استانی کسب کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه همه مدیران آموزش و پرورش را به پرهیز از گرایش های سیاسی و جهت گیری خاص در نظام تعلیم و تربیت توصیه کرد و گفت: دخالت امور سیاسی در نظام تعلیم و تربیت سم است.

بنائیان سفید اظهار داشت: اعتقاد به انجام بهینه در کارها و استفاده از فرصت ها در خدمت به جامعه آموزش و پرورش داریم.

محمد رضا قائمی سرپرست آموزش و پرورش شهرستان گرمسار نیز اهداف و برنامه های خود را در توجه به مسائل پرورشی و فرهنگی و دینی، ارتباط بین مدرسه و مدیریت آموزش و پرورش، ارتقاء سطح کیفی آموزش دانش آموزان و توسعه متوازن در هنرستان و ایجاد رشته های جدید مورد نیاز در این شهرستان ذکر کرد.

با ابلاغ حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمد رضا قائمی با حفظ معاونت پرورشی به سمت سرپرست آموزش و پرورش شهرستان گرمسار منصوب و از علیرضا پازوکی مدیریت قبلی آموزش و پرورش این شهرستان که به کسوت بازنشستگی نائل شدند قدردانی شد.