دو فرماندار مازندران فردا معرفی می شوند

کمال رستم علی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران، سرپرستان فرمانداریهای نکا و میاندرود معرفی و مشغول بکار می شوند.

وی افزود: مراسم و تودیع و معارفه فرماندار و سرپرست فرمانداری نکا ساعت هشت صبح یکشنبه سوم دیماه و معارفه و تودیع سرپرست فرمانداری و فرماندار میاندرود، ساعت 10 صبح همان روز در فرمانداری میاندرود برگزار می شود.

رستم علی گفت: استاندار مازندران در نکا با قدردانی از خدمات ابراهیم آزادی کناری، علی رجبی وندوچالی را که هم اکنون فرماندار میاندرود بوده را به سمت سرپرست فرمانداری نکا منصوب می کند.

وی بیان داشت: طاهایی پس از برگزاری مراسم معارفه و تودیع در نکا، به سمت میاندرود رفته و با تودیع علی رجبی وندوچالی، ذات الله زارعی را که پیش از این مدیرکل روستایی استانداری مازندران بوده را به سمت سرپرست فرمانداری میاندرود منصوب خواهد کرد.

با تصویب هیئت دولت و تشکیل فرمانداری جدید سیمرغ، مازندران دارای 20 فرمانداری است.