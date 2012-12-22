به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر شنبه در دیدار با معاون قوه قضائیه به نقش مهم قوه قضائیه‌ در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه یکی از بخش‌های مهم نظام و ضامن سلامت درعرصه های مختلف است.

وی با اشاره به نقش قوه قضائیه در تهاجمات داخلی و خارجی، خاطرنشان ساخت: عملکرد مطلوب و مناسب قوه قضائیه می‌تواند از بسیاری از تهاجمات داخلی و خارجی جلوگیری کند.

امام جمعه بوشهر افزود: قوه قضائیه با برنامه‌ریزی دقیق و طراحی راهبردی بستری فراهم کند که منازعه و مرافعه در جامعه کمتر شود و اگر مسئله‌ای نیز اتفاق افتاد با مبانی فقهی رفع شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به تلاش این قوه برای کاهش میزان رشد پرونده‌های قوه قضائیه، اظهار داشت: اتخاذ سیاست‌های راهبردی و تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه باعث شده تا رشد پرونده های قضایی کاهش یابد.

محمدباقر ذوالقدر با بیان اینکه این رشد تعداد پرونده‌ها مطلوب نیست، افزود: به رغم اجرایی شدن سیاست های پیشگیرانه در قوه قضاییه کماکان شمار جمعیت ورودی به زندان ها از رشد 9درصدی برخوردار است که این شمار نیز باید با بستر سازی برای کاهش وقوع جرم کمتر شود.

وی برنامه ریزی و نظارت راهبردی را از وظایف تشکیل معاونت راهبردی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: بررسی اوضاع محاکم قضایی و سازمان های تابعه استانی، شناخت دقیق مسائل و مشکلات و رسیدگی به آنها از برنامه‌های مهم معاونت راهبردی قوه قضائیه است.