برگزاری کارگاه شناسایی بیماریهای ژنتیک در شهرستان گناوه

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه شناسایی بیماریهای ژنتیک با حضور تکنسین ها، کاردانها، کارشناسان مبارزه با بیماری های مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و ناظرین مراکز روستایی در سالن اجتماعات مرکز سیدالشهداء برگزار شد.

دکتر یعقوب ارجمند فرد، متخصص اطفال شهرستان با اشاره به انواع بیماری های ژنتیکی به خصوص بیماری تالاسمی و استراتژی های بهداشتی مربوط به این بیماری از جمله استراتژی اول، آزمایش های تشخیصی قبل از ازدواج، استراتژی دوم، بررسی والدین بیماران تالاسمی ماژور، استراتژی سوم آزمایش های تشخیصی جهت مزدوجین قبل از سال 76 ازدواج تشریح کرد.

وی عنوان کرد: بیماری تالاسمی از جمله بیماری هایی است که منجر به تحمیل بار اقتصادی فراوان بر کشور می شود لذا از کلیه نیروهای محیطی خواستند که آموزش ها و مراقبت های لازم زوجین مشکوک و ناقل این بیماری را انجام داده تا شاهد این بیماری و در نتیجه عواقب روحی روانی و اقتصادی آن نباشیم.

65هزار اثر از شهدای استان بوشهر جمع آوری شد



رییس اداره تحقیقات و جمع آوری آثار بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: تاکنون 65 هزار برگ از آثار شهدای این استان جمع آوری شده است که چهار هزار برگ اثر از جانبازان و سه هزار و 100اثر از آزادگان این استان نیز جمع آوری شده است و هم اکنون نیز جمع آوری آثار جانبازان 50 تا 69درصد در دستور کار قرار دارد.

مهدی یونسی درمورد چگونگی جمع آوری آثار جانبازان و آزادگان گفت: پس از انتخاب مجری طرح، طی مصاحبه هایی خاطرات شفاهی جانبازان و آزادگان گرفته می شود سپس این مصاحبه ها بصورت دفترچه چاپ می شود. 9 طرح پژوهشی در حوزه ایثار و شهادت پایان یافته و سه طرح پژوهشی نیز در این مورد دردست اجراست.

وی بیان کرد: باتوجه به سیاست حمایت از پایان نامه هایی دانشچویی، سه پایان نامه کارشناسی ارشد در سال جاری در حوزه ایثار و شهادت نوشته شده است.

اجرای 17 طرح بهداشتی درمانی در کنگان



رئیس شبکه بهداشت و درمان کنگان اظهار کرد: سفر پربرکت مقام معظم رهبری در بخش بهداشت و درمان شهرستان کنگان 17 مصوبه دارد که چهار مورد در بیمارستان امام خمینی (ره) و 13 مورد نیز در بخش بهداشت به تصویب رسیده است.

زینب حسینی با تشریح برخی از پروژه‌ها گفت: پروژه‌های مصوب بهداشت و درمان شامل احداث و تجهیز MRI و توسعه آی‌سی‌یو و گسترش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) است. احداث پانسیون 6 واحدی مرکز بهداشت شهرستان، احداث پانسیون 4 واحدی نخل تقی، عسلویه و چاه مبارک، مرکز شماره 2 عسلویه و خانه‌های بهداشت بنود، سواحل و سهمو شمالی نیز از جمله این طرح‌هاست.

وی با بیان اینکه بیشتر این پروژه‌ها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دارند، گفت: 2 مورد نیز در حال واگذاری به پیمانکار است. یکی از این مصوبات خرید تجهیزات بود که طبق استاندارد‌سازی و نیاز‌سنجی مراکز و خانه‌های بهداشت، 100 درصد تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و در اختیار آنان قرار گرفته است.

شناسایی و توقیف خودرو حامل کالای قاچاق در دیلم

با تلاش و هوشیاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دیلم "استان بوشهر" یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در این شهرستان شناسایی و توقیف شد. مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دیلم در راستای برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق به این شهرستان حین کنترل خودروهای در حال عبور از ایستگاه شهید موسوی به یک دستگاه خودرو وانت مظنون شدند.

پلیس بلافاصله خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی های به عمل آورده از آن تعداد لوازم خانگی برقی فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف و ضبط کرد.

خودرو توقیف و راننده به همراه کالاهای کشف شده جهت سیر مراحل قضایی به پایگاه انتظامی انتقال داده شد. شایان ذکر است،ارزش کالاهای کشف شده بالغ بر 60 میلیون ریال برآورد شده است.

انجام 10 روش کم‌سابقه جراحی در بیمارستان 17 شهریور برازجان



یک متخصص جراح عمومی از انجام 10 روش کم‌سابقه جراحی در بیمارستان 17 شهریور برازجان خبر داد و اظهار داشت: در دو سال گذشته 10 روش جراحی کم‌سابقه در شهرستان دشتستان و در بیمارستان 17 شهریور برازجان صورت پذیرفته که این اعمال برای اولین‌بار در این شهرستان انجام شده است.

دکتر سیدحبیب‌الله دشتی ادامه داد: با حمایت‌های معاونت درمان دانشگاه و رئیس شبکه دشتستان و همچنین همکاری پرسنل اتاق عمل بیمارستان 17 شهریور برازجان از اسفندماه 1389 جراحی لاپاراسکوپی در برازجان راه‌اندازی شد و در حال حاضر بیشترین تعداد لاپاراسکوپی در استان در بیمارستان 17 شهریور برازجان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این بیمارستان اعمال جراحی سرطان نیز انجام می‌شود که از جمله این اعمال، عمل جراحی برداشتن مری و جایگزینی معده و عمل جراحی توده بدخیم در ناحیه روده بوده است. در این زمینه دو عمل جراحی مهم انجام شد که یکی از آنها مربوط به مرد 32 ساله‌‌ای بود که در اثر ضربات چاقو حفره توراکس وی آسیب دیده بود که پس از بازکردن قفسه سینه، خونریزی عروق جدار توراکس بیمار کنترل شد و آسیب ریه و دیافراگم وی ترمیم شد.

در زمینه‌ی ساخت و تعمیر به مرز خودکفایی نزدیک شده‌ایم



سرپرست واحد تراشکاری کارگاه مکانیک پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی در حاشیه‌ی نمایشگاه توان‌مندی‌ و نوآوری‌ واحد تعمیرات فازهای 4 و 5 اظهار داشت: حجم کارهای ابداعی واحد تراشکاری کارگاه مکانیک پالایشگاه سوم با توجه به تجهیزات موجود همگام با انتظارات و نیاز پالایشگاه می‌باشد و در مرحله ساخت و تعمیر، پالایشگاه سوم را به مرز خودکفایی نزدیک کرده است.

سعید زاهدی از طراحی و ساخت دستگاه سنگ‌زنی باکیفیت سطح بالا خبر داد و گفت: از قابلیت‌های این دستگاه در مقایسه با نمونه‌های مشابه می‌توان به کاهش هزینه‌ی ساخت قطعات، قابل حمل بودن، نصب بر روی انواع دستگاه‌های تراش، سنگ‌زنی داخل و خارج قطعات با طول‌های بلند اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از ابداعات و ابتکارات بی‌نظیر این مجموعه، طراحی و ساخت قالب جهت ساخت دیافراگم پمپ‌های پنوماتیکی اسید می‌باشد که از مزایای آن می‌توان صرفه جویی در وقت و هزینه اشاره کرد.

برگزاری دوره تربیت مربی طرح امید در زندان مرکزی بوشهر برای آقایان



برگزاری دوره تربیت مربی طرح امید به عنوان یک طرح تحول بخش فردی و اجتماعی براساس آموزه های اسلامی در زندان مرکزی بوشهر برای آقایان آغاز شد.

دوره تربیت مربی طرح امید به عنوان یک طرح تحول بخش فردی و اجتماعی براساس آموزه های اسلامی که در آن از مباحث روانشناسی، کتب استاد شهید مرتضی مطهری، سخنرانی های اخلاقی و بازی های بومی محلی بهره گیری می‌شود، در زندان مرکزی بوشهر برای 14 نفر از زندانیان که از بند های هفتگانه زندان انتخاب شده اند و دارای رفتار شایسته هستند شروع شد. این دوره به دلیل تأثیرات دوره اول و دوم برگزاری طرح در بند جوانان و پائین آمدن در صدقابل توجه آسیبهای موجود در این بند و استقبال بسیار زیاد جوانان از این طرح برگزار می‌شود .

دوره تربیت مربی طرح امید به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر و با همکاری اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان برگزار میگردد و بعد از اتمام این دوره، مربیان پرورش یافته مبادرت به برگزاری طرح امید در بندهای هفت گانه زندان مرکزی بوشهر می کنند.