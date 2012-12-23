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۳ دی ۱۳۹۱، ۶:۵۱

سلیمانی:

صنایع کوچک محور اصلی توسعه در خراسان رضوی هستند

صنایع کوچک محور اصلی توسعه در خراسان رضوی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: محور توسعه اصلی در خراسان رضوی صنایع کوچک هستند، اجرای مرحله دوم طرح شبنم از ابتدای دی ماه و اعلام شدن فهرست کالاهای اساسی از طریق بازارچه های مرزی خراسان رضوی از عناوین اخبار کوتاه خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی صنایع کوچک را بعنوان محور اصلی صنعت در خراسان رضوی برشمرد.

علی سلیمانی اظهار کرد: با رویکرد دولت خدمتـگزار و سیاست های اجرایی سازمان صنـایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حمایت از صنایع کوچک و متوسط، رشد و توسعه صنایع کوچک در خراسان رضوی یکی از مهمترین برنامه های صنعت در این استان است.
 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: صنایع کوچک و متوسط با تمام توانمندیهای خود در برطرف کردن مشکل بیکاری در سطح استان، نقشی بسیار مهم و کلیدی را برعهده دارند.
 
سلیمانی با اشاره به اهمیت ترویج و اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری در بخش صنعت خراسان رضوی افزود: وجود زیرساختها و مهیا بودن خدمات زیر بنایی در شهرکها و نواحی صنعتی و تأثیر آن در تقلیل هزینه ها و سرعت بخشیدن به روند بهره برداری واحدها از مزایای استقرار صنـایع کوچک و متوسط در شهرکهـا و نواحی صنعتی است.

اجرای عملیاتی مرحله دوم طرح شبنم از ابتدای دی ماه
 
رئیس بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: کلیه کالاهای مشمول طرح شبنم باید از ابتدای دی ماه دارای برچسب شبنم و کد رهگیری باشند.

هاشم جهانوش اظهار کرد: طرح شبنم در دو مرحله اجرا شد که مرحله دوم این طرح تمام اقلام وارداتی در حوزه لوازم خانگی، کالاهای صوتی و تصویری، انواع لوازم ساختمانی، لوازم ورزشی، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کیف و کفش، تجهیزات رایانه و متعلقات آن، مکمل های غذایی و دارویی، ساعت و ماشین حساب را شامل می شود.

رئیس بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: از ابتدای دی ماه هر کالایی که مشمول طرح شده اما فاقد برچسب شبنم است به استناد ماده 62 قانون نظام صنفی به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و با واحد صنفی متخلف برخورد می شود.
 
 فهرست کالاهای اساسی از طریق بازارچه های مرزی خراسان رضوی اعلام شد
 
رئیس اداره بازاریابی و توسعه صادرات سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی از اعلام فهرست کالاهای اساسی قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی استان خبر داد.

ناصر بهزاد اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، برنج از کشورهای هند و پاکستان، گندم خوراکی از قزاقستان، هند، پاکستان، اکراین و ترکیه و گوشت قرمز از پاکستان و افغانستان، کالاهایی هستند که با 100 درصد تخفیف در حقوق ورودی از طریق بازارچه های مرزی استان در گروه یک قابل ورود هستند.
کد مطلب 1772925

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