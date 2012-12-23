به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه دولتی کارولینای شمالی، لوله های نازکی از پلیمر بسیار کشسان ساخته و سپس این لوله را با آلیاژ فلز مایع از گالیوم و ایندیوم پر کردند که رسانای اثربخشی برای برق هستند.

دکتر "میشائیل دیکی" استادیار دانشگاه و مجری این طرح گفت: تلاش های پیشین برای ساخت سیم های کشسان بر روی تعبیه فلز یا دیگر رساناهای برق درون پلیمرهای قابل ارتجاع متمرکز بود اما سیمی ساخته می شد که بینابین و حد وسط بود.

وی افزود: افزایش میزان فلز، رسانایی این ترکیب را افزایش اما خاصیت کشسانی را کاهش می دهد.

دیکی اظهار داشت: راهبرد ما، این مواد را از هم جدا نگه می دارد از این رو بیشترین میزان رسانایی بدون کاهش خاصیت ارتجاع ایجاد می شود.

به گفته دیکی، چالش مهمی که باید پیش از استفاده از این سیم ها، حل و فصل شود چگونگی کاهش نشت فلز در این سیم ها است.

نتایج این تحقیقات درنشریه Advanced Functional Materialsمنتشر شده است.