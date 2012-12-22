وضع مردم در همه شاخص های اقتصادی بهتر شده/ اقتصاد بیماری مزمن دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره مهمترین مسائل کشور از جمله مبحث هدفمندی یارانه ها که از دو سال قبل اجرای آن آغاز شده است اظهار کرد: هدفمندی یارانه ها بزرگترین طرح اقتصادی است که تاکنون در کشور اجرا شده است.

وی افزود: 7 طرح بزرگ اقتصادی از سوی دولت طراحی و اجرا شده است که از جمله آن می توان به هدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع، اصلاح نظام گمرکی ، اصلاح نظام مالیاتی، تغییر پول ملی و ارتقاء ارزش آن اشاره کرد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ما از بیماری مزمنی که ناشی از بهره وری پائین ، واردات بالا، صادرات پائین و غیره است رنج می برد تصریح کرد: دولت برای اصلاح وضع موجود هدفمندی یارانه ها را کلید زد، البته دولت بدنبال اجرای همه طرح هدفمندی یارانه ها به صورت یکجا بود ولی با رفت و برگشت هایی که صورت گرفت و به دلایلی بخشی از آن اجرا شد که طبیعی است همه اهداف طرح را محقق نمی کند.

وی با ابراز رضایت از اجرا و دستاوردهای بخشی از هدفمندی یارانه ها در دو سال اخیر عنوان کرد: تاکنون 30 درصد از طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شده است و با این وجود ما دستاوردهای خوبی را داشته ایم. در همین راستا رشد کشور در سال 90 نسبت به سال 89 ، 5.2 درصد بوده است که بسیاری تصور می کردند تا 2 سال پس از اجرای هدفمندی رشد ما منفی باشد.

رئیس جمهور با رد برخی سخنان مبنی بر این که تولید ضعیف شده است، این موضوع را نادرست خواند و تاکید کرد: از 45 کالای اساسی که در کشور تولید می شود، تولید 24 کالا رشد داشته، 20 کالا کاهش یافته و یکی هم هیچ تغییری نکرده است؛ این موضوع نشان می دهد که در بخش تولید طرح هدفمندی یارانه ها موفق بوده است.

احمدی نژاد دومین هدف اجرای هدفمندی یارانه ها کنترل مصرف خواند و اضافه کرد: پبس ازاجرای طرح هدفمندی مصرف انرژ ی در کشور به شدت در حال افزایش بود. برای اثبات این موضوع اگر منحنی رشد متوسط 10 ساله و 20 ساله را ادامه می دادیم رشد مصرف انرژی در کشور فزاینده بود اما در حالی که قبل از اجرای هدفمندی روزانه 135 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شد این میزان در حال حاضر به 62.5 میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی گفت: مصرف خانگی و تجاری گاز و برق پس از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته اما در صنعت شاهد افزایش این موضوع بوده ایم و این نشا ن دهنده پویایی بخش صنعت است. در مصرف برق در 10 سال گذشته به طور متوسط 7.4 درصد رشد داشته ایم که این رشد سال به سال افزایشی بود اما در سال 90 ، این میزان دو دهم درصد رشد منفی داشته است.

در مصرف گاز نیز شاهد چنین وضعی هستیم که این موضوع نشان می دهد کنترل و مهاری در بخش انرژی زده شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تحلیل ها در سال 90 نشان می دهد 7 دهک پائین کشور قدرت خریدشان افزایش یافته است افزود: این موضوع نشان می دهد دهک های درآمدی پائین وضع شان بهتر شده است و درآمدهای دهک های بالای جامعه کاهش یافته است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: نسبت درآمد دهک بالای درآمدی یعنی ثروتمندترین به دهک پائین درآمدی یعنی فقیرترین کاهش یافته است. درآمد ثروتمند به فقیر در شهر در سال 89 ، 12.45 برابر بوده که این عدد در سال 90 به 10.17 رسیده است.همچنین در روستا این رقم 12.63 بوده که در سال 90 به 9.38 رسیده است.

وی گفت: ضریب جینی که نشان دهنده دو دهک بالای درآمدی و دو دهک پائین درآمدی جامعه است در سال 89 ، 41 صدم بوده که در سال 90 به 37 صدم رسیده است.