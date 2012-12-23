به گزارش حبرنگار مهر، اگر چه باشگاه پرسپولسی در نهایت با رضا محمدی به توافق رسید اما پیش از توافق با این دروازه بان با گزینه های دیگری نیز وارد مذاکره شد.علیرضا حقیقی یکی از گزینه هایی بود که مورد توجه رویانیان بود و مذاکراتی نیز بین طرفین صورت گرفت.

حقیقی در گفتگویی که با مدیرعامل پرسپولیس داشت اعلام کرد که حاضر است باشگاه رابین کازان را برای یک نیم فصل و حتی بدون دریافت مبلغی راضی کند تا با حضور او در پرسپولیس موافقت کند. این دروازه بان جوان به رویانیان اعلام کرد که این کار را به خاطر علاقه به پرسپولیس و احساس دینی که به این باشگاه دارد انجام می دهد.

اما در نهایت توافق بین طرفین انجام نشد. اگرچه مسئولان باشگاه پرسپولیس هیچ اظهار نظر رسمی در مورد دلایل به انجام نرسیدن این مذاکرات نداشتند اما به نظر می رسد حضور حقیقی چندان باب میل یحیی گل محمدی نبوده است.

از سوی دیگر مسئولان باشگاه پرسپولیس تلاش کردند زمینه بازگشت آودوکیچ دروازه بان بوسنیایی به این تیم را فراهم کنند اما مذاکرات انها منجر به توافق با این دروازه بان نشد تا رضا محمدی از سپاهان جانشین شهاب گردان شود.