اقتصاد باید از یک نقطه هدایت شود/قانونی که هر روز تغییر کند قانون نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم با اشاره به وجود تورم در دوره های مختلف بیان داشت: تورم در کشور ساختاری است و از 40 الی 50 سال اخیر همیشه تورم داشته ایم.

وی با بیان اینکه دشمن با تحریم ها نیز می خواست اقتصاد ایران را زمین گیر کند گفت: این در حالی بود که در اقتصاد جهانی هم ما شاهد افزایش قیمت بودیم و در داخل نیز با آن عددی که در خصوص تورم می گفتند نرخ تورم تفاوت چشمگیری داشت.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از مراکز نرخ تورم را بیشتر از آنچه از سوی مراکز آماری ایران اعلام می شود بیان می کنند گفت: تورم بسته به اینکه چه سال پایه ای را انتخاب می کنید و همین طور چه سبد کالایی را تعیین می کنید متفاوت است. ممکن است فردی سبد غذایی اش شامل مرغ و تخم مرغ باشد ؛ این فرد با بالا رفتن این کالاها تورم بیشتری را احساس می کند این در حالی است که ما تورم را به صورت کل محاسبه می کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: تورم در دهک ها متفاوت است و تورمی که ما اعلام می کنیم در کل دهک ها است. ما هر سال تورم را با یک روش می سنجیم اما ممکن است فرد دیگری با روش دیگری تورم را بسنجد و این تفاوت قیمت ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی بر افزایش تورم در سال 91 گذاشت اظهار داشت: تورم در سال 91، 26.1 درصد است که به دلیل افزایش نرخ ارز ما شاهد افزایش تورم هم هستیم.

احمدی نژاد افزود: البته چالشی که نرخ ارز بوجود آورده چالش دراز مدت نیست و خوشبختانه ضربه ای که از این نظر دشمن بر ما وارد کرده است خنثی شده است. دشمن می خواست به سیستم بانکی و مالی ما ضربه بزند اما این موضوع مهار شد و ما طرحی تهیه کرده ایم که تاجران دیگر به ارز دولتی نیازی نداشته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه معوقات بانکی یکی دیگر از علل ایجاد تورم در کشور است گفت: معوقات بانکی دست کسانی که می خواهند در اقتصاد کشور خلل ایجاد کنند باز می کند و همچنین خود معوقات بانکی سبب می شود پایه پولی کشور بالا رود و تورم افزایش یابد.

وی افزود: اضافه شدن معوقات بانکی خارج از تصمیم دولت بود زیرا مجلس تصویب کرد که با افراد تا 5 سال می توانند از پرداخت معوقات بانکی خود سر باز زند و این موجب شد که معوقات بانکی بیشتر شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه بخش مهمی از تورم ساختاری است گفت: امروز هزینه تولید در کشور بسیار بالاست و تولید کنندگان با توجه به تجهیزات و امکاناتی که دارند نمی توانند با بازار جهانی رقابت کنند . هدفمندی یارانه ها این فکر را در تولید کنندگان ایجاد کرد که به طور جدی در زمینه اصلاح تولید قدم بردارند یعنی قیمت تمام شده را کاهش دهند.

رئیس جمهور در ارتباط با نحوه اجرایی شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: بعضی انتظار داشتند یکساله با 30 درصد اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه ها همه چیز تمام شود. مجلس از سال اول تا به امروز 11 بار قانون هدفمندی را اصلاح کرد این درحالی بود که دولت با این موضوع مخالف بود.

وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها مخالفین سیاسی و اقتصادی زیادی داشت و مخالفین سیاسی آنقدر اطلاعات غلط به جامعه تزریق کردند که فضا غبارآلود شد.

احمدی نژاد تصریح کرد: دخالت های زیادی از سوی دیگر نهادها برای مدیریت اقتصادی انجام می شود این در حالی است که هیچ وقت اقتصاد با مدیریت های چندگانه رشد نمی کند اقتصاد باید از یک نقطه هدایت شود و مرزبندی مشخصی داشته باشد.

رئیس جمهور بیان کرد: امروز از نقاط گوناگون اقتصاد ما مدیریت می شود و حرف ما این است که مدیریت اقتصادی باید متمرکز و ثابت باشد و ناظران نیز بر اساس اطلاعات و آمارها بر کار دولت را نظارت کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه قانونی که هر روز تغییر یابد دیگر قانون نیست افزود: هنوز ما سامانه مدیریت متمرکز اقتصادی در کشور نداریم. همین امروز مجمع تشخیص برای مساعدت ایثارگران شش هزار میلیارد تومان بودجه تعیین کرد این بدان معناست که شش هزار میلیارد هزینه برای دولت بوجود آورد .