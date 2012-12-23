کاهش 75 درصدی کمک دولت در صندوق بیمه کشاورزی/علاج واقعه قبل از وقوع

به گزارش خبرنگار مهر، زراعت پاییزی با کاهش 75 تا 80 درصدی کمک دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان و زیر پوشش قرار دادن تنها 300 هزار هکتار از باغات به پایان رسید.

در خراسان رضوی یک میلیون و100هزار هکتار زمین زیرکشت محصولات کشاورزی و باغی قرار دارد که از این میزان تنها 300 هزار هکتار از باغات زیر پوشش بیمه کشاورزی بوده و این همه در حالی است که این استان به دلیل اقلیم گرم و خشک ممکن است هر لحظه در چنگال حوادث طبیعی اسیر شود.

علاج واقعه را قبل از وقوع

خراسان رضوی به دلیل اقلیم گرم و خشک همواره با تهدید حوادث طبیعی مواجه بوده، حوادثی که اولین خسارت هنگفت را متوجه کشاورزان و باغدارانی می کند که تمام معیشتشان از راه کشت و زراعت بدست می آید بنابراین باید باغداران و کشاورزان علاج واقعه را قبل از وقوع کنند زیرا حادثه هیچ گاه خبر نمی کند.

بخش کشاورزی با توجه به اشتغال آفرینی مولد خود می‌تواند تاثیرات زیادی بر شکوفایی اقتصاد داشته باشد اما اگر چنانچه بیمه محصولات و زمین های کشاورزی مورد غفلت واقعه شده و این استان در چنگال حوادث طبیعی اسیر شود دیگر نمی توان به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی امیدوار بود.

80 درصد یارانه‌ دولت معطوف بخش بیمه کشاورزی می شود

هم اکنون بین 60 تا 80 درصد یارانه‌های دولت معطوف بخش بیمه کشاورزی می شود بنابراین باید از منابع موجود این بخش مانند آب، خاک و زمین با بیمه محصولات در راستای حمایت از تولید پایدار و مدیریت تولید به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: تنها 25 درصد تولیدات کشاورزی و 300 هزار هکتار از زمین های زیرکشت این استان زیرپوشش بیمه قرار دارد.

محمد طباطبایی ادامه می دهد: به منظور افزایش استقبال کشاورزان از بیمه کشاورزی توسط دولت تمهیدات تشویقی در این زمینه اندیشیده شده و سازمان جهاد کشاورزی نیز تلاش زیادی برای رفع مشکلات کشاورزان در سطوح مختلف دارد.

وی ادامه می دهد: پوشش دهی به موقع و سریع بیمه به عنوان یکی از خواسته های اصلی کشاورزان بوده اما در این زمینه مشکلاتی وجود داشته است.

بحران طبیعی و عدم مدیریت صادرات

وی می افزاید: نظام های صنفی کشاورزی باید در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بحث بیمه برای جامعه کشاورزی و روستایی اقدامات گسترده ای را انجام دهند.

وی یادآور می شود: خشکسالی، سیل، آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی، بحران طبیعی و عدم مدیریت صادرات و واردات، بحران‌های غیرطبیعی است که جهاد کشاورزی با آن مواجهه است.

طباطبایی با بیان اینکه توجه به بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش رو برای مسئولان امر است، می افزاید: در حوزه کشاورزی امکان روی دادن بحران های طبیعی فراوانی وجود دارد بنابراین ضروری است که بیمه زمین و محصولات کشاورزی مورد توجه روستائیان قرار گیرد.

مدیرگروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خراسان رضوی نیز می گوید: در سال جاری سهم آورده دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان از ۱۵۰میلیارد تومان به ۳۰میلیارد تومان کاهش یافته است.

کاهش سهم آورده دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی

علی برادران از پرداخت خسارت 750 میلیارد تومانی به کشاورزان این استان در سال گذشته خبر داده و می افزاید: مشکل کاهش سهم آورده دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان باید از طریق بودجه های استانی حل شود.

وی ادامه داد: یکی از گام های بلند برای حمایت از کشاورزان، بیمه ساختمان تأسیسات، ماشین آلات، تنه درختان و پرداخت غرامت در صورت بروز حوادث است.

وی عنوان کرد: یکی از اهداف صندوق بیمه محصولات کشاورزی حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات سالم است زیرا تولید سالم موجب ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه می شود.

مدیرگروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خراسان رضوی بیان می کند: روستا مکانی برای تولید محصول کشاورزی است بنابراین باید کشاورزان را با تشویق به سمت بیمه محصولات هدایت کرد زیرا این امر موجب می شود که از تولیدات سالم و ارزش صادرات در این بخش محروم نشویم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از شروط مهمی که می‌تواند در بحران و حوادث موثر باشد بیمه محصولات کشاورزی است، می افزاید: توجه نکردن کشاورزان به بیمه یکی از دلایل بروز خسارت های هنگفت در این بخش است.

اساس نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیازمند بازنگری

وی با بیان اینکه اقلیم کشور ما یک اقلیم خشک و نیمه خشک است، تصریح کرد: بدیهی است که در این اقلیم مهمترین مسئله بیمه محصولات و زمین های کشاورزی است.

برخی از کارشناسان اما معتقدند که اساس نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال 1361 تنظیم شده و نیازمند تغییر و بازبینی است زیرا در آن زمان تنها 4 تا 5 نوع محصول بیمه می شد اما امروز محصولات بسیاری بیمه می شود.

یک کارشناس کشاورزی می گوید: آیین نامه و اساس نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی سال ۱۳۶۱تنظیم شده و نیازمند بازنگری است.

سعید محمدی می افزاید: در گذشته 5 نوع محصول بیمه می شد اما امروز بالای 170 محصول کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد بنابراین صندوق نیازمند بازنگری و به روز رسانی است.

وی ادامه می دهد: این صندوق هزینه های انجام شده را بیمه می کند و به درآمد کشاورزی کاری ندارد و تنها بین 20 تا 30 درصد هزینه ها را پرداخت می کند.

کمک به تامین نقدینگی

این کارشناس بیان می کند: بین60 تا 80 درصد حق بیمه محصولات کشاورزی در راستای ایجاد اشتغال، کمک به تامین نقدینگی و اثرات ضد تورمی توسط دولت پرداخت می شود.

محمدی تصریح می کند: غرامت پرداختی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به رفع گرفتاری کشاورزان و خسارت دیدگان کمک چندانی نمی کند و هنوز بیمه گذاران از عملکرد این صندوق رضایت چندانی ندارند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی رضایت بخش نیست، می گوید: زراعت پاییزی با کاهش کمک دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عدم استقبال روستائیان و کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی به پایان رسید.

علی اورانی یادآور می شود: روستائیان و کشاورزان استقبالی برای بیمه کردن باغ ها ومزارع خود نکردند و باغ ها و مزارع نیز مورد بازدید کارشناسان بیمه قرار نگرفت.

وی از اختصاص 150 میلیون تومان برای توسعه و فرهنگسازی بیمه کشاورزی در این استان خبر می دهد و بیان می کند: بیمه محصولات کشاورزی به منظور اشتغالزایی و حمایت از تولید پایدار مطرح شده است.

نسبت به خسارت غرامت های پرداختی کافی نیست

اورانی می گوید: سال جاری سطوح بیمه‌ای زراعی 20 درصد، سطوح بیمه‌ای باغات 1 درصد و سطوح بیمه دام 5 درصد افزایش داده شده است.

وی ادامه می دهد: درحوزه کشاورزی امکان پیش آمدن بحران‌های طبیعی بسیاری وجود دارد بنابراین بهترین راه مقابله با این بحران ها بیمه محصولات و زمین های زراعی است.

وی با بیان اینکه سیاست دولت حرکت به سمت برداشتن یارانه در بخش بیمه محصولات کشاورزی است، می گوید: هر سال سهم یارانه دولت در صندوق بیمه محصولان کشاورزی کمتر می شود و این امر نشانگر حرکت به سمت خصوصی سازی بیمه است.

وی با تاکید بر اینکه غرامت های پرداختی، پاسخ گوی میزان خسارت بیمه گذاران نیست می افزاید: نسبت به خسارت، غرامت های پرداختی کافی نبوده اما این مشکل در تمام دنیا نیز وجود دارد.

بیمه همگانی

عضو هیات مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی نیز معتقد است: باغات و زراعت کشاورزان باید در مقابل حوادث غیرمترقبه شامل سرما، گرما، تگرگ و سیل از سوی دولت تحت پوشش بیمه همگانی قرار گیرد و کشاورزان فقط محصول خود را در حوادثی چون آتش‌سوزی و نظیر آن بیمه کنند.

حسین مزروعی می افزاید: با توجه به مشکلات فراروی بخش کشاورزی توجه به بیمه بسیار ضروری است اما کشاورزان باید در حوادثی نظیر تگرگ و سیل تحت پوشش بیمه همگانی قرار گیرند.

خراسان رضوی به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند حوادث باید برای تحقق توسعه کشاورزی و شکوفایی اقتصادی توجه ویژه ای را معطوف فرهنگسازی بیمه محصولات و زراعت های کشاورزی کند زیرا در صورتی که از بیمه غفلت شود با وقوع اولین حادثه دیگر نمی توان به شکوفایی اقتصادی اندیشید.

گزارش: مرضیه صاحبی