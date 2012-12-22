به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره مهمترین مسائل کشور از جمله مبحث هدفمندی یارانه ها که از دو سال قبل اجرای آن آغاز شده است اظهار کرد: اگر واقعا قرار است با یک طرح رویه اقتصادی کشور اصلاح شود باید همه همراهی کنند اما متاسفانه یک عده نگاه سیاسی دارند و دائما آمارهای غلط می دهند .

وی افزود: خیلی از دوستانی که پیشتر می گفتند به تولید کمک نمی کنید وقتی خودشان در موضع اجرا قرار گرفتند میزان کمک به تولید را به شدت کاهش دادند که اسناد آن هم موجود است اینها همه به دلیل اطلاعات و آمارهای غلطی است که دائما در کشور مطرح می شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیشتر عنوان کرده بود 70 درصد معوقات بانکی رقمی معادل 42 هزار میلیارد تومان می شود دست 300 نفر است و آیا اینها شامل استمحال دولت در موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی می شود؟ تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان نمی خواهد بدهی معوقی وجود داشته باشد اما برخی مشکل دارند و شاید پولی را که به عنوان سرمایه در گردش گرفته اند برای توسعه کارخانه و ایجاد اشتغال هزینه کرده اند، دولت در این راه همکاری می کند و کمک حال تولید کننده است.

وی ادامه داد: اما عده ای در بخش صنعت و تولید وامی را به اسم دیگری گرفته و با آن کالا وارد کرده و اکنون آن را هم فروخته اند. دولت مخالف این رویه است اما عده ای می آیند و قانون می گذارند که بانکها مکلف هستند به کسانی که بدهی بانکی دارند 5 سال مهلت بدهند. وقتی پول بانک دست عده ای خاص باشد چطور می توان از تولید حمایت کرد؟

احمدی نژاد بار دیگر ایده خود مبنی بر اینکه اقتصاد باید از یک نقطه مدیریت شود گفت: مسائل مدیریتی اقتصاد تصمیم مدیریت می خواهد که شورای نگهبان باید بر چنین موضوعاتی توجه کند. وقتی دولت را مکلف می کنید و بعضا تصمیم گیری را برعهده هیات مدیره می گذارید قطعا به آن هیات مدیره فشارهایی از خارج وارد می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: قوانین باید در حد قوانین باشد نه اینکه ریز شده و به صورت آئین نامه در بیاید. البته اینها به معنای اختلاف و دعوا نیست چرا که اگر جای ما هم در قوه مجریه با قوای مقننه و قضائیه عوض شود اینها همه باید سر جای خودش باشد.

وی با تاکید بر اینکه نسبت املاک راکد اگر بالا برود قدرت وام دهی پائین می آید ، تولید ضعیف می شود و به تولید کننده و وارد کننده ضرر می رسد گفت: بانک مرکزی باید این رویه را اصلاح کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه در مسئله بحران ارزی عامل تحریم دخیل بود و برخی شبکه های داخلی و دلالان با هم هماهنگ بودند اظهار کرد: دولت و قوه قضائیه در این موضوع وارد شدند و تا حدی هم شرایط را کنترل کردند اما هنوز برخی از این افراد شناسایی نشدند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اقتصاد، امنیت و ثبات لازم است . یک بخشی از ثبات را منوط به مقررات دانست و بخش دیگر را تامین امنیت خواند.

وی ادامه داد: اگر تولید کننده تصور کند وقتی خواهد دید بزرگ شود با او برخورد امنیتی صورت گیرد رغبت چندانی برای افزایش حجم تولید نخواهد داشت خاطرنشان کرد: نهادهای امنیتی بهتر است با نهاد اجرا هماهنگ باشند و نظارت و امنیت را از این طریق تامین کنند.

احمدی نژاد با اشاره به معضلاتی که سال گذشته در موضوع علوفه ، تامین خوراک دام و به تبع آن در تامین گوشت مرغ به وجود آمد و البته مورد استفاده برخی برای تمسخر واقع شد تصریح کرد: ما در گندم تولید زیادی داشتیم و حتی از این ناحیه صادراتی را انجام دادیم. 4-5 نفر وارد کننده علوفه بودند که به دلیل برخورد امنیتی که با آنها شد و شوک ارزی هم که بوجود آمد 5-6 ماه علوفه وارد نکردند و اگر این اتفاق نمی افتا د شرایط هم که عنوان شد بوجود نمی آمد.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر مشکلی در حوزه اقتصاد ایجاد شد باید فضا را به سمت آرامش سوق داد نه اینکه با انجام برخورد امنیتی کار را سخت تر کرد البته باید با تخلفات در حد خود برخورد شود ولی فضای اقتصاد نباید فضای امنیتی باشد و این برخوردها نباید به صورتی انجام شود که همه بترسند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و تلاش دولت برای ایجاد آرامش در حوزه اقتصاد و دور شدن آن از فضای امنیتی گفت: در فضای تحریم و وجود مشکلات اقتصادی باید شرایط آرام باشد. این موضوع در شرایطی که خباثت دشمن هر روز نمایان تر می شود ضروری است.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالاتی درباره لزوم تعیین نرخ شناور ارز در بودجه قبل از بودجه ریزی ، تحولات در نرخ ارز ناشی از هدفمندی یارانه ها و تحریم و افزایش قاچاق با استفاده از ارز 1226 تومانی عنوان کرد: در اقتصاد وقتی می خواهید تغییری انجام دهید همه عوامل را نباید دستکاری کنید دولت هم نرخ ارز را به عنوان کنترل نگه داشت.

رئیس جمهور افزود: چطور می توان افزایش نرخ ارز را به هدفمندی مربوط کرد عده ای می گویند با اجرای هدفمندی نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال 89 نقدینگی کشور 25 درصد بود و این رقم در سال 90 به 19 درصد رسید.

وی با بیان اینکه دولت ارز را داده و اگر این ارز عرضه نشود طبیعتا قیمت بالا می رود و تورم انتظاری بوجود می آید گفت: عده ای ارز را در موسسات مالی و اعتباری بلوکه کرده اند و عده ای از دلالان هم با کنار گذاشتن ارز و راه اندازی شایعاتی در بازار نرخ آن را بالا بردند نباید فراموش کنیم که در یک جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم و او هم موضوع ارز را دستاویز خود قرار داده است.

احمدی نژاد تاکید کرد که هیچ ارتباطی بین افزایش قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها نمی بینم چرا که افزایش قیمت ارز بخشی ناشی از سوءاستفاده های داخلی و بخشی دیگر از فشارهای خارجی نشات گرفته است که البته شاید شرایطش نباشد که بگویم چه فشارهای سنگینی بر ما تحمیل شده است اما شاید روزی برسد که بتوانیم برای مردم تشریح کنیم که از چه فشارهایی عبور کرده ایم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از ابتدا اصرار داشت طرح هدفمندی را یکباره اجرا کند اظهار کرد: وقتی 5 مرتبه این طرح اجرا می شودتورم انتظاری شکل می گیرد و همه مردم منتظر سالهای بعد و آخر ماجرا هستند که چه اتفاقی خواهد افتاد. در شرایطی که مردم ما آمادگی دارند دنیا را درست کنند و آنگونه در تحولات اقتصادی همراهی کردند اجرای یکباره هدفمندی یارانه ها امکانپذیر بود.

وی اضافه کرد: هدفمندی یارانه ها بدنبال کم کردن آسیب پذیری اقتصادی ، کم کردن وابستگی به نفت و ... بود و ما هم بدنبال تحقق این هدف هستیم . سال آینده قیمت ارز را خیلی کمتر از آنچه که امروز به عنوان ارز مبادله ای تبادل می شود در بودجه می گذاریم.

احمدی نژاد با طرح این سئوال که آیا می توانیم تحریم ها را به عنصر اقتصادی تبدیل کرده و آن را خنثی کنیم پاسخ داد: در ابتدا افزایش صادرات غیر نفتی و تامین ارز کشور در این حوزه باید مد نظر باشد. امسال از صادرات 50 میلیارد دلاری عبور کرده و با یک گام دیگر به 100 میلیارد دلار می رسیم که بیشتر از این در حوزه صادرات غیر نفتی نیاز نداریم.

رئیس جمهور موضوع دوم را برداشتن وابستگی بودجه به نفت با استفاده از ثروت موجود خواند و خاطرنشان کرد: بهتر است بار برداشتنی را یک دفعه از دوش مردم برداریم و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را به دست خودشان بدهیم. برخی فکر می کنند این موضوع به معنای افزایش نقدینگی است اما افزایش نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی که در این پروسه این اتفاق نمی افتد.