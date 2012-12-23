عباس معمار نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان شرکت در آئین بهره برداری از سالن ارزیابی کالای گمرک خرمشهر افزود: همچنین با دو برابر شدن نرخ ارز تعرفه وارداتی را نصف کردیم تا به این ترتیب حقوق گمرکی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تغییر پیدا نکند.

وی با اشاره به محدودیت 59 قلم کالای صادراتی اظهار کرد: در زمان حاضر این محدودیت به 27 قلم کالا کاهش پیدا کرده و به مرور نیز کمتر می شود.



معمارنژاد با اعلام تعیین محدودیتها و عوارض کالاهای صادراتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این کار در راستای حمایت از تنظیم بازار داخلی، جلوگیری از کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور شدند و امکان دوباره صادرات برای آنها مهیا نیست انجام گرفته است.



رئیس گمرکات کشور همچنین از ارزیابی در محل به عنوان مهمترین برنامه توسعه صادرات یاد کرد و یادآور شد: در صورت اصلاح، توسعه و آماده سازی زیر ساختها در مرزها موضوع صادرات با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.



معمارنژاد گفت: با انجام این کار علاوه بر فراهم شدن شرایط پهلوگیری کشتی های بزرگ تجاری، هزینه صادرات نیز کاهش یافته و صاحبان کالا بر اساس مزیت، کالاهای خود را صادر می کنند.