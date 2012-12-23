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۳ دی ۱۳۹۱، ۵:۵۰

معمار نژاد در گفتگو با مهر:

یکسان سازی نرخ ارز محدودیت کالاهای صادراتی را کاهش می‌دهد

یکسان سازی نرخ ارز محدودیت کالاهای صادراتی را کاهش می‌دهد

خرمشهر – خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس گمرکات ایران گفت: با یکسان سازی نرخ ارز محدودیت کالاهای صادراتی کاهش می یابد.

عباس معمار نژاد  در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان شرکت در آئین بهره برداری از سالن ارزیابی کالای گمرک خرمشهر افزود: همچنین با دو برابر شدن نرخ ارز تعرفه وارداتی را نصف کردیم تا به این ترتیب حقوق گمرکی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تغییر پیدا نکند.

وی با اشاره به محدودیت 59 قلم کالای صادراتی اظهار کرد: در زمان حاضر این محدودیت به 27 قلم کالا کاهش پیدا کرده و به مرور نیز کمتر می شود.

معمارنژاد با اعلام تعیین محدودیتها و عوارض کالاهای صادراتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این کار در راستای حمایت از تنظیم بازار داخلی، جلوگیری از کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور شدند و امکان دوباره صادرات برای آنها مهیا نیست انجام گرفته است.

رئیس گمرکات کشور همچنین از ارزیابی در محل به عنوان مهمترین برنامه توسعه صادرات یاد کرد و یادآور شد: در صورت اصلاح، توسعه و آماده سازی زیر ساختها در مرزها موضوع صادرات با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.

معمارنژاد گفت: با انجام این کار علاوه بر فراهم شدن شرایط پهلوگیری کشتی های بزرگ تجاری، هزینه صادرات نیز کاهش یافته و صاحبان کالا بر اساس مزیت، کالاهای خود را صادر می کنند.
کد مطلب 1772955

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