دولت بدون دخالت بستر تحقق اراده ملت در انتخابات آینده را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم که به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش می‌شد، با بیان این مطلب که باید کاری کنیم تا مردم خودشان اقتصاد را مدیریت کنند، گفت: ما باید روی زمین اقتصاد را درست کنیم و با سیاه نمایی و تفسیر های منفی نمی شود اوضاع اقتصادی را سامان بخشید. دولت به دلیل اینکه از روی آمار و ارقام و به صورت کارشناسی شده صحبت کرده است همواره در جلسات مشترک حرفش را ثابت کرده است.

وی افزود: در کدام دوره یک رئیس جمهور بوده است که 1200 ساعت وقت برای انجام کارهای کشور بگذارد. دولت کمترین گلایه ها را کرده است و از سوی دیگر ده ها برابر نیز فعالیت کرده است.

رئیس دولت دهم در مورد سیاست وارداتی دولت و ورود کالاهای غیر ضروری به کشور بیان داشت: وقتی این کالاها به کشور وارد شد که شرایط در کشور عادی بود و در آن زمان محدودیت های ارزی هم وجود نداشت و کسی هم گلایه ای از این موضوع نداشت.

احمدی نژاد تصریح کرد: کنترل کالاها وارداتی در کشور قلم به قلم نیست بلکه به صورت تعرفه ای است و در این زمینه ما کالاها را در 10 طبقه تنظیم کرده ایم که کالاهای غذایی و دارویی به ترتیب جزو اولین و دومین اولویت های واردات است البته موضوع ممانعت از کالاهای دیگر به تازگی بعد از اینکه مشکلات ارز در کشور بوجود آمد تعیین شد و پیش از این محدودتی در ورد کالای دیگر وجود نداشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما تغییر نرخی در خصوص قیمت دارو در کشور نداریم گفت: در این زمینه اگر تغییر نرخی صورت می گیرد وزارت بهداشت و همچنین واحدهای تولیدی و صنعتی باید نظارت دقیق داشته باشند و از چهره و حیثیت بهداشتی کشور دفاع کنند. ما اگر لازم باشد ارز بیشتری به واردات دارو در کشور اختصاص می دهیم و نخواهیم گذاشت که سلامت مردم به خطر بیفتد.

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما احساس مردم در خصوص نتایج هدفمندی یارانه ها به چه صورت است، گفت: هدفمندی در کام مردم شیرین بود اما سیاه نمایی های که شد این موضوع را مخدوش کردند. البته برخی افزایش نرخ ارز را در این زمینه اثرگذار می دانند اما به نظر من افزایش نرخ ارزتقریبا تاثیری بر طرح هدفمندی یارانه نگذاشت و درواقع اگر طرح به طور کامل اجرا می شد ما دیگر در زمینه ارز هم مشکلی نداشتیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما بایستی ما به تفاوت نرخ ارز را به مردم بدهیم گفت: بیت المال برای مردم است و ما باید مردم را در مدیریت کشور سهیم کنیم زیرا باری که بر روی دوش دولت است بسیار سنگین است و نباید همه کارها برعهده دولت باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه سهام عدالت به 45 میلیون ایرانی تعلق می گیرد، اظهار داشت: تاکنون 41 میلیون ایرانی سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و قرار است که در آینده نزدیک مقدمات لازم برای خرید و فروش این سهام ها در بازار فراهم شود لذا مردم سهام عدالت خود را حفظ کنند زیرا در آینده نزدیک این سهام سود دهی قابل توجهی خواهد داشت.

رئیس جمهور با اعلام این خبر که دولت هر ساله 30 درصد از بودجه را در صندوق توسعه ارزی پس ازنداز می کند، گفت: با این حال دولت توانسته است که به خوبی کشور را با پس اندازی که انجام می دهد، مدیریت کند و صندوق توسعه ارزی هم سهم صنعت است تا با استفاده از این پول به رشد و پیشرفت دست یابیم.

وی افزود: ما در روندی که داریم خیلی از کارها را باید به مردم محول کنیم و با وجود دسیسه های دشمن آن کسانی که باید کار را یکسره کننده مردم هستند و جایگاهی که مردم می توانند نقش محوری داشته باشند صحنه انتخابات است.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که دولت چه وظیقه ای برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری برعهده دارد، گفت: اولین کار دولت این است که کارهای نیمه تمام را تمام کند و کار خود را به دوش دولت آینده نیندازد.

وی افزود: از سوی دیگر دولت تلاش خود را می کند که بستر لازم برای شرکت همه مردم با همه سلائق در انتخابات فراهم شود و هنری که دولت باید انجام بدهد این است که زمینه را برای تحق اراده ملت مهیا سازد و هیچ دخالتی در امور انتخابات نخواهد داشت.