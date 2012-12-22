شرایط صدور کارت بازی فرهاد مجیدی اعلام شد/ دست به دامان یک خارجی!

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت قرارداد فرهاد مجیدی با تیم فوتبال استقلال تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار بود مسئولان باشگاه استقلال مجیدی را در فهرست نفرات خود جانشین "لیام ردی" کنند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد، به همین دلیل کارت بازی فرهاد مجیدی صادر نخواهد شد.

وی افزود: تا زمانیکه باشگاه استقلال 84 هزار دلار "لیام ردی" را پرداخت نکند و او بصورت توافقی از استقلال جدا نشود، مسئولان این باشگاه نمی‌توانند بازیکن دیگری را جانشین این دروازه‌بان استرالیایی در لیست نفرات تیم خود کنند.

رئیس سازمان لیگ همچنین تاکید کرد: صحبت های مسئولان استقلال مبنی بر خروج نام "رودریگو توزی" از فهرست نفرات تیم خود و قرار گرفتن نام فرهاد مجیدی به جای این بازیکن در این لیست صحت ندارد زیرا توزی برای مشخص شدن وضعیتش، از استقلال به فیفا شکایت کرده است.

بهروان در پایان گفت: تا زمانیکه مطالبات "لیام ردی" پرداخت نشده و این دروازه‌بان استرالیایی رضایت ندهد، استقلالی‌ها نمی‌توانند بازیکن دیگری را به فهرست نفرات خود اضافه کنند، به همین دلیل کارت بازی فرهاد مجیدی صادر نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد فرهاد مجیدی با استقلال در شرایطی روز شنبه و در آخرین روز فصل نقل و انتقالات نیم فصل به ثبت رسید که استقلالی ها فهرست خود را برای حضور این بازیکن خالی نکردند و حالا باید دست به دامان یک بازیکن خارجی شوند تا راضی به فسخ قراردادش شود. البته گفته می شود مسئولان این باشگاه موافقت "ردی" برای فسخ قرارداد را گرفته اند.