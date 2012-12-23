درمان رگهای ضعیف و آسیب دیده عروق کرونر با ژن درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از بیماران مبتلا به بیماری وخیم عروق کرونر، به دلیل عدم پاسخ به درمانهای رایج، تصمیم گرفتند در آزمایش ژن درمانی شرکت کرده تا رگهای خونی آسیب دیده شان بازسازی شود.

بیش از 10 سال بعد، در پیگیری انجام شده بر روی این بیماران، پزشکان دانشکده پزشکی بایلور، دانشکده پزشکلی ویل کورنل و دانشکده پزشکی دانشگاه استونی بروک نتایج را امیدوارانه اعلام کردند و گفتند این شیوه درها را به سوی درمانهای وسیع تر باز می کند.

این مطالعه 31 بیمار بیمارستان ویل کورنل را مورد بررسی قرار داد که مبتلا به بیماری وخیم عروق کرونر بودند و تحت تزریق مستقیم ژن به عضله قلب قرار گرفته بودند. در این درمان عامل رشد آنژیوژنتیک AdVEGF121به این بیماران تزریق شد.

درمان معمولی برای بیماری عروق کرونر وخیم، جراحی بای پس عروق کرونر است که جریان خون را از طریق رگ دیگری به اطراف مناطق مسدود یا بیمار قلب منحرف می کند.

با این حال برای افرادی که در این آزمایش حضور داشتند رگهای خونی که معمولا برای منحرف سازی جریان خون استفاده می شوند از سلامت کافی برای این کار برخوردار نبودند.

در این مطالعه بیماران به دو گروه تقسیم شدند: گروه الف: گرافت بای پس عروق کرونر معمولی و ژن درمانی دریافت کردند در حالی که در گروه ب فقط ژن درمانی صورت گرفت.

این پژوهشگران می گویند ژن درمانی به بازسازی عروق ضعیف و آسیب دیده در این بیماران کمک کرد.

پیگیری 10 ساله این بیماران نشان داد برای گروه الف میزان زنده ماندن 40 درصد و برای گروه ب 31 درصد بود. 18 بیمار طی این مدت بر اثر عوامل مختلف مانند سرطان یا مشکلات قلبی جان خود را از دست دادند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Human Gene Therapy منتشر شده است.