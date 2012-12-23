واگذاری انشعاب آب به 1400 واحد مسکن مهر در دامغان

اسماعیل یزدان فرید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آبرسانی به سایت مسکن مهر دامغان اظهار داشت: از اول سال تا کنون به یکهزار و 400 واحد مسکن مهر انشعاب آب واگذار شده است.

وی تعداد واحدهای مسکونی مهر در شهر دیباج را در حال حاضر 54 واحد بیان و خاطرنشان ساخت: به 21 واحد مسکونی مهر در شهر دیباج دامغان انشعاب آب واگذار شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهری دامغان تصریح کرد: برای واگذاری انشعاب مابقی واحدهای مسکن مهر در این شهر هیچگونه مشکلی وجود ندارد و با ارائه درخواست متقاضیان در اولین فرصت زمانی کار واگذاری انشعاب انجام می شود.

یزدان فرید با بیان اینکه برای تامین آب واگذاری به مسکن مهر شهر دیباج اقدام به حفاری یک حلقه چاه شد، افزود: در شهرستان دامغان 24 هزار و 500 مشترک آب وجود دارد که از اداره آب و فاضلاب شهری دامغان خدمات دریافت می کند.

وی به مهمترین پروژه های در دست اجرای اداره آب و فاضلاب شهری دامغان پرداخت و اظهار داشت: اتمام ساخت پروژه مخزن پنج هزار مترمکعبی مسکن مهر و اجرای خط انتقال مخزن آب به سایت مسکن مهر از مهمترین پروژه های اداره آب و فاضلاب شهری دامغان در سال جاری است.

مدیر آب و فاضلاب شهری دامغان در خاتمه اظهار داشت: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان سمنان در سال جاری به این اداره یک میلیارد ریال بوده که تا کنون 80 میلیون ریال آن تحقق پیدا کرده است.