رکورد بی سابقه قیمت محصولات نفتی در اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کوریر چاپ اتریش، دومنیک پازنکا متخصص انرژی اتاق کار اتریش در گفتگو با این روزنامه با بیان مطلب فوق افزود : متوسط قیمت هر لیتر گازوئیل در سال 2012 با شش در صد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 1.450 یورو رسید . وی همچنین افزایش درصد قیمت بنزین در سال 2012 نسبت به سال 2011 را نیز 6.7 درصد اعلام کرد.



سال جاری میلادی گران ترین سال محصولات نفتی نه تنها در اتریش بلکه بسیاری دیگر از کشورهای صنعتی اروپا بود.



در سپتامبر سال جاری میلادی قیمت یک لیتر بنزین در آلمان به قیمت بی سابقه 1.667 یورو رسید که یک رکورد جدید در این کشور محسوب می شود.



همچنین تابستان امسال افزایش بی سابقه قیمت سوخت در کشور ایتالیا، که تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا قرار دارد و از وضعیت اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نیست، به رکورد 2.044 یورو به ازای هر لیتر رسیده بود و باعث شد بسیاری از مردم این کشور به دوچرخه سورای روی آورند و رکورد فروش دوچرخه در ایتالیا شکسته شود.



کارشناسان افزایش جهانی قیمت نفت و کاهش ارزش یورو در سال 2012 برابر دلار را از دلایل اصلی افزایش قیمت سوخت وسایل نقلیه در کشورهای اروپایی بر شمردند



