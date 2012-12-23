خدمتگزاری به مردم تعطیل بردار نیست/ فرماندار رزن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رزن با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: مسئولان باید مطالبات به حق مردم را پاسخ دهند و مسائلی از جمله تحریم ها نباید آنان را از خدمتگزاری باز دارد.

آزاد با بیان اینکه خدمت به مردم در راستای رضایتمندی خداوند متعال نوعی عبادت است، اظهار داشت: ایران اسلامی در حال حاضر در بدترین شرایط تحریم ها قرار گرفته و اگر این شرایط را حاصل تصمیمات داخلی بدانیم خطا رفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه دشمن با ایجاد تحریم ها اقتصاد ایران را هدف قرار داده است، افزود: مردم ولایتمدار ایران طبق سالهای گذشته توطئه های دشمنان را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پشت سر خواهند گذاشت.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یادآور شد: این طرح اقدام بزرگی بود که براساس هفت محور اساسی در بحث اصلاح نظام اقتصادی کشور اجرا و گام های بزرگی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن آن برداشته شد.

علی محمد آزاد اضافه کرد: با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، دشمنان انتظار داشتند که دولت ساقط شود اما این قانون با همدلی مردم و مسئولان و رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری به خوبی اجرا شد.

دشمنان تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران بکار بسته اند

آزاد با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران بکار بسته اند، افزود: مشکلاتی که در ماه های اخیر در زمینه ارز و طلا پیش آمد باعث شد برخی افراد مغرضانه و بدون تحقیق این مشکلات را حاصل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بدانند.

وی با تأکید بر اینکه تحریم های اقتصادی کشور را نباید حاصل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دانست و گفت: اجرای این قانون باعث صرفه جویی در مصارف از جمله سوخت و نان در کشور شد و اگر قانون اجرا نمی شد با این شرایط تحریم سوخت و نان مردم تأمین نمی شد.

استاندار همدان با بیان اینکه نظام و دولت راضی به فشار اقتصادی بر مردم نیستند، اظهار داشت: مردم در تمام شرایط در صحنه بوده و این فشارها را تحمل خواهند کرد.

علی محمد آزاد ادامه داد: مسئولان همیشه گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و هر آنچه که ایشان تدبیر کنند آن را انجام می دهند.

هنوز از امکانات بالقوه اقتصادی استان همدان به خوبی استفاده نشده است

آزاد خطاب به مسئولان اظهار داشت: هنوز از امکانات بالقوه اقتصادی استان به خوبی استفاده نشده است و چنانچه از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری صورت پذیرد بسیاری از معضلات بزرگ از جمله اشتغال حل خواهد شد.

وی با انتقاد از خام فروشی محصولات و تولیدات استان همدان افزود: بسیاری از محصولات استان از جمله کشاورزی و ذخایر معدنی بدون اینکه ارزش افزوده ای برای این دیار حتی کشور داشته باشد صادر می شوند.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه مسئولان به حداقل ها بسنده نکنند، گفت: استفاده از امکانات و ظرفیت ها به نحو احسن ضروری است و باید در این راستا تلاش مضاعف داشت.

وی گفت: همدانی‌ها جرأت کمی برای سرمایه‌گذاری در استان دارند.

علی محمد آزاد اضافه کرد: رزن یکی از شهرستان های استان است که از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی کمتر بهره برده و باید مسئولان در این بخش بیشتر وارد شده و اقدام کنند.

آزاد از فرماندار جدید شهرستان رزن خواست ارتباط مستمر با مردم، سرکشی از روستاها، نظارت بر کارها، پیگیری مسائل و انتخاب نیروهای شایسته و کارآمد را سرلوحه کارهای خود قرار دهد.

مفتح با شهادت خود به پیشرفت و پیشبرد انقلاب اسلامی کمک کرد

وی همچنین در این مراسم به سالگرد شهادت شهید مفتح اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار با شهادت خود به پیشرفت و پیشبرد انقلاب اسلامی کمک کرد.

آزاد اضافه کرد: پیشینه تاریخی همدان و وجود علمای بزرگ و دانشمند استان همواره در برهه های مختلف زمانی سرلوحه بوده است.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه استکبار جهانی تمام کینه و بغض خود را متراکم کرده و از هر ابزاری دیوانه وار و خارج از منطق علیه ایران استفاده می کند، افزود: ملت ایران سرافراز و عزتمند همواره همه توطئه ها شامل تهاجم فرهنگی جنگ نرم و تحریم اقتصادی را یکی پس از دیگری نقش برآب کرده است.

عطاءالله سلطانی صبور با اشاره به اینکه دشمنان با تحریم اقتصادی و افزایش قیمت ها در کشور خواستار ایجاد آشوب های اجتماعی بودند، اظهار داشت: ملت ایران با ولایتمداری و زمان شناسی دشمنان را ناکام کردند.

سلطانی صبور با تأکید بر اینکه مسئولان در هر جایگاهی خدمت بی منت و مجاهدانه را باید سرلوحه کار خود قرار دهند، اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی اسلامی باید سرلوحه فعالیت های مسئولان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: راهکارهای ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری از جمله صداقت، اخلاص در عمل، دوری از مکر و فریب، ایجاد خلوت و فراغت برای تفکر و محاسبه باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئولان سبک زندگی اسلامی را الگوی کارهای خود قرار دهند

نماینده شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان شهرستان باید چشم انداز 1404 را برای این شهرستان ترسیم کنند و سبک زندگی اسلامی را الگوی کارهای خود قرار دهند.

فرماندار سابق شهرستان رزن نیز با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اقدامات گسترده و ویژه ای در این شهرستان انجام شده گفت: این اقدامات موجب ارتقا رتبه شهرستان در برخی موارد شده است.

ناصر صفایی به ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های شهرستان رزن پرداخت و افزود: قبل از دولت نهم 39 روستای رزن دارای تلفن ثابت بود که با روی کار آمدن این دولت تمامی روستاها دارای تلفن ثابت شده و شهرستان رزن به عنوان نخستین شهرستان کشور در بحث تلفن ثابت در روستاها شناخته شد.

صفایی با اشاره به اینکه این شهرستان تا قبل از دولت نهم هیچ جاده دو بانده ای نداشت، اظهار داشت: اما امروز شاهدیم که از جنوب به شمال شهرستان جاده دو بانده احداث شده و 40 کیومتر از جاده دو بانده شرق به غرب شهرستان که در مجموع 90 کیلومتر است، انجام شده است.

وی اضافه کرد: شهرستان به کنارگذری نیاز داشت که این مهم، در دولت دهم آغاز شده و انتظار می رود با تأمین اعتبار به پایان برسد.

نداشتن آب شرب یکی از مشکلات شهرستان رزن است

فرماندار سابق شهرستان رزن نداشتن آب شرب را یکی از مشکلات شهرستان اعلام کرد و گفت: مجتمع هایی برای آبرسانی سالم به روستاها شروع شده بود که هفت مورد به بهره برداری رسیده و دو مورد در دست اجراست، در صورت تکمیل این دو مجتمع شهرستان هیچ گونه مشکل آبرسانی به روستاها نخواهد داشت.

صفایی با بیان اینکه شهرستان رزن 6.6 درصد جمعیت استان را داراست، افزود: 17 درصد تولیدات کشاورزی استان در این شهرستان تولید می شود، همچنین 30 هزار هکتار از اراضی آبی رزن به شبکه آبیاری پر فشار مجهز شده است.

صفایی با اشاره به فعالیت دو کارخانه سیمان در شهرستان رزن افزود: ظرفیت تولید دو کارخانه در ابتدای فعالیت دولت نهم دو هزار و 300 تن بود که با افزایش ظرفیت به هفت هزار و 700 تن رسید به طوری که جشن خودکفایی سیمان در کشور در شهرستان رزن صورت پذیرفت.

فرماندار جدید رزن نیز در این مراسم گفت: تحقق بخشیدن به منویات رهبری، تکمیل طرح های نیمه تمام و تکمیل زیرساخت های عمران شهری و روستایی بازنگری مسائل فرهنگی توسعه مراکز عالی و حوزه های علمیه و توسعه گردشگری شهرستان از اولویت های کاری این فرمانداری است.

کرم اصفهانی افزود: فرمانداری رزن با نظارت بر عملکرد دستگاه ها زمینه لازم برای خدمت بیشتر به مردم را فراهم می کند.

گفتنی است، در پایان این مراسم کرم اصفهانی به عنوان فرماندار شهرستان رزن معرفی شد و از زحمات هفت ساله ناصر صفایی تجلیل به عمل آمد.