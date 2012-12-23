  1. بین الملل
۳ دی ۱۳۹۱، ۸:۳۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آسیا
- وزیر خارجه روسیه: غرب در حال از دست دادن نفوذ خود در سوریه است.

- بر اساس نتایج اولیه71 درصد از مصری ها در مرحله نخست از پیش نویس قانون اساسی جدید حمایت کردند.

- تکذیب استعفای رئیس بانک مرکزی مصر.

- برخورد معترضان به تجاوز به زنان در پایتخت هند با این پلیس کشور.

- طالبان خواستار بازنگری در قانون اساسی افغانستان شد

روسیه
- مسکو خواستار مجازات عاملین سقوط بالگرد خود از سوی دولت سودان جنوبی شده است.

آفریقا
- در درگیری های قبیله ای در جنوب شرقی کنیا دست کم 41 نفر کشته شدند.

آمریکای لاتین و مرکزی
- رئیس کنگره ونزوئلا گفت: در صورتی که وضعیت سلامت عمومی رئیس‌ جمهوری این کشور مانع از شرکت وی در مراسم تحلیف شود٬ انتخابات جدید برگزار نخواهد شد.

جنوب و شرق آسیا
- نخست وزیر ژاپن وعده بهبود روابط با چین را داد

کد مطلب 1772975

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