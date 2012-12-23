به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: توجه به جوانان و گفتگو با آنان در موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با ایجاد کانون پرسمان در مدارس استان محقق می شود .

جلال زاده با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد فرا دستگاهی است خواستار ایجاد سیر مطالعاتی در کتب مختلف ارزشی به خصوص کتب استاد شهید مرتضی مطهری و استعدادیابی نخبگان فرهنگی شد.

وی از افزایش اعتبارات نهضت سواد آموزی استان در سالهای آینده خبر داد و گفت: نهضت سواد آموزی به عنوان نهاد تاثیر گذار فرهنگی و آموزشی باید گسترش یافته و اعتبارات جدیدی را در سالهای آینده بر این نهاد اختصاص خواهیم داد که فرمانداری های استان نیز باید بر گسترش این مرکز در شهرستان ها توجه جدی داشته باشند .

جلال زاده با اشاره به اهمیت مورد توجه قرار دادن آمایش سرزمینی در آموزش عالی استان افزود: وجود دانشگاه های مختلف و افزایش ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی زمینه را برای تحصیل همه دانش آموزان در مقاطع بالاتر فراهم کرده است .

وی ادامه داد: رویکرد ما در توسعه آموزش عالی استان نباید فقط در مقطع کارشناسی خلاصه شود بلکه باید توسعه تحصیلات تکمیلی در رشته های مورد نیاز استان نیز مورد توجه قرار گیرد .

گسترش مراکز آموزش عالی در شهرستان های خوی و میاندوآب در دستور کار

استاندار آذربایجان غربی افزود: گسترش مراکز آموزش عالی در شهرستان های خوی و میاندوآب نیز باید در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد .

جلال زاده در ادامه با اشاره به لزوم توجه بیش از پیش مسئولان بر عشایر استان گفت: ایجاد بیش از پیش زمینه های لازم برای تحصیل این قشر لازم و ضروری است .

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه مسئولان آموزشی و فرهنگی استان بر انتخاب نوع البسه و لوازم مختلف آموزشی دانش آموزان در استان گفت: نوع البسه و لوازم مختلف آموزشی دانش آموزان باید بر مبنای ارزش های دینی و اسلامی انتخاب شود .

در ادامه معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت های مختلف در نخبگان آموزشی در آموزش و پرورش استان گفت: آموزش و پرورش باید بر این نخبگان توجه بیشتری داشته باشد و آنان را به عنوان الگوهای دانش آموزان مطرح سازد .

غلامرضا دیزج نژاد همچنین بر توجه به تولیدات آموزشی، تشکیل شورای فرهنگ عمومی استان با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش استان، ساماندهی کتب مختلف آموزشی زبان انگلیسی توسط آموزش و پرورش استان و ساماندهی سرویس های مدارس توسط آموزش و پرورش استان تاکید کرد .