به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: توجه به جوانان و گفتگو با آنان در موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با ایجاد کانون پرسمان در مدارس استان محقق می شود.
جلال زاده با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد فرا دستگاهی است خواستار ایجاد سیر مطالعاتی در کتب مختلف ارزشی به خصوص کتب استاد شهید مرتضی مطهری و استعدادیابی نخبگان فرهنگی شد.
وی از افزایش اعتبارات نهضت سواد آموزی استان در سالهای آینده خبر داد و گفت: نهضت سواد آموزی به عنوان نهاد تاثیر گذار فرهنگی و آموزشی باید گسترش یافته و اعتبارات جدیدی را در سالهای آینده بر این نهاد اختصاص خواهیم داد که فرمانداری های استان نیز باید بر گسترش این مرکز در شهرستان ها توجه جدی داشته باشند.
جلال زاده با اشاره به اهمیت مورد توجه قرار دادن آمایش سرزمینی در آموزش عالی استان افزود: وجود دانشگاه های مختلف و افزایش ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی زمینه را برای تحصیل همه دانش آموزان در مقاطع بالاتر فراهم کرده است.
وی ادامه داد: رویکرد ما در توسعه آموزش عالی استان نباید فقط در مقطع کارشناسی خلاصه شود بلکه باید توسعه تحصیلات تکمیلی در رشته های مورد نیاز استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
گسترش مراکز آموزش عالی در شهرستان های خوی و میاندوآب در دستور کار
استاندار آذربایجان غربی افزود: گسترش مراکز آموزش عالی در شهرستان های خوی و میاندوآب نیز باید در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد.
جلال زاده در ادامه با اشاره به لزوم توجه بیش از پیش مسئولان بر عشایر استان گفت: ایجاد بیش از پیش زمینه های لازم برای تحصیل این قشر لازم و ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه مسئولان آموزشی و فرهنگی استان بر انتخاب نوع البسه و لوازم مختلف آموزشی دانش آموزان در استان گفت: نوع البسه و لوازم مختلف آموزشی دانش آموزان باید بر مبنای ارزش های دینی و اسلامی انتخاب شود.
در ادامه معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت های مختلف در نخبگان آموزشی در آموزش و پرورش استان گفت: آموزش و پرورش باید بر این نخبگان توجه بیشتری داشته باشد و آنان را به عنوان الگوهای دانش آموزان مطرح سازد.
غلامرضا دیزج نژاد همچنین بر توجه به تولیدات آموزشی، تشکیل شورای فرهنگ عمومی استان با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش استان، ساماندهی کتب مختلف آموزشی زبان انگلیسی توسط آموزش و پرورش استان و ساماندهی سرویس های مدارس توسط آموزش و پرورش استان تاکید کرد.
ولی سمرقندی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم توسعه رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های دولتی استان گفت: در سال 89 بیش از 42 درصد از دانش آموزان استان وارد دانشگاه های دولتی شدند که این میزان در سالهای 90 و 91 افزایش داشته است به طوری که به ترتیب ، بیش از 56 و 58 درصد از دانش آموزان موفق به قبولی در دانشگاه های مختلف دولتی شده اند.
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