به گزارش خبرگزاری مهر، العالم گزارش داد رسانه وابسته به اخوان المسلمین مصر از پیشتازی طرفداران قانون اساسی بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا خبر داده است.



سایت خبری اخوان المسلمین مصر اعلام کرد پس از شمارش صندوقها در 78 درصد کمیته ها، نسبت موافقان پیش نویس قانون اساسی مصر، بیش از 71 درصد یعنی چهار میلیون و 46 هزار و 825 رای بوده در حالی که نسبت مخالفت، 85/28 درصد یعنی یک میلیون و 862 هزار و 135 نفر بوده است.



موافقت با قانون اساسی به معنای حرکت به سمت برگزاری انتخابات پارلمانی پس از صدور قانون انتخاباتی است که بناست طی دو ماه آینده برگزار شود.



جبهه نجات ملی ظهر امروز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی، موضع خود در خصوص نتایج همه پرسی و طرحهای آینده خود را اعلام می کند.



روز گذشته، مرحله دوم همه پرسی در 17 استان برگزار شد که از استان الاقصر در جنوب تا البحیره در شمال مصر امتداد داشت که شامل 5/25 میلیون نفر بوده است.



مرحله نخست در 10 استان برگزار شد که نتایج غیر رسمی از رای مثبت بیش از 56 درصد در مقابل 43 درصد رای مخالف حکایت می کند.



کمیته عالی انتخابات مصر که مسئول برگزاری همه پرسی بوده است، اعلام کرد نتایج نهایی همه پرسی را دو روز پس از پایان

پیش نویس قانون اساسی مصر بزرگترین بحران سیاسی را در این کشور از زمان تصدی ریاست جمهوری از سوی محمد مرسی در ژوئن گذشته به وجود آورده است.