وضعیت خاورمیانه در یک قدمی جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، جف بلنکفورت کارشناس خاورمیانه و فعال رسانه ای در آمریکا درباره شرایط و اوضاع حاکم بر منطقه خاورمیانه و به ویژه سوریه در گفتگو با مهر، می گوید: آنطور که از اظهار نظرهای/ مقام های ناتو به ویژه در یکی دو هفته اخیر بر می آید تصمیم به جنگ، امری قطعی است.



بلنکفورت می گوید: مسلم است که جهان غرب و امپریالیسم تصمیم خود را برای مداخله ای دیگری در خاورمیانه با از بین بردن نظام حاکم سوریه گرفته است.



این کارشناس می گوید: حرکت در مسیر جایگزین کردن نظام بشار اسد در اظهارات روز گذشته آندرس فوگ راسمون دبیر کل ناتو به وضوح عیان بود.



وی افزود: دبیرکل ناتو مدعی است که استقرار موشک های پاتریوت در خاک ترکیه برای مقابله با تهدیدهای سوریه است و روز گذشته نیز ادعا کرد که تهدیدهایی از سوی سوریه وجود دارد اما وی به این موضوع اشاره نکرد که چرا بلافاصله پس از طرح استقرار این سیستم ها به چنین کشف و شهودی رسیده است.



بلنکفورت افزود: ظاهرا غرب البته این بار با محوریت ناتو برای منطقه خاورمیانه نسخه ای جدید درنظر دارد و این نسخه شاید بیش از زایش یک خاورمیانه جدید هم دردآور باشد، اما آنچه که مسلم است در بلندمدت، موج اسلام گرایی همانطور که در لیبی و مصر و دیگر کشورها پدیدار شد در نهایت دامن اسرائیل را به عنوان قوی ترین متحد غرب خواهد گرفت و این مسئله در پیروزی اخیر مقاومت در غزه به خوبی هویدا بود.