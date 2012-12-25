پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قهرمانی تیم تکواندو شهرداری ورامین در مسابقات جام فجر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دوره از مسابقات هر چند در برگزاری شرایط مطلوبی داشت ولی در سطح فنی بالایی برگزار نشد و این تکواندوکاران جوان کشورمان بودند که رقابتهای جذاب و خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در میان تیم‌های خارجی، تونس نفرات خوبی به این رقابتها اعزام کرده بود، تنها تکواندوکار اوکراینی هم شرایط فنی خوبی داشت و در تیم صربستان هم نفرات شاخصی حضور داشتند ولی سایر میهمانان به لحاظ فنی حرفی برای گفتن نداشتند.

سرمربی شهرداری در مورد قهرمانی تیمش در این جام اظهار داشت: هدف ما از حضور در این مسابقات قهرمانی نبود زیرا تیم‌مان دیر بسته شده بود و نسبت به سایر تیم‌های حاضر در لیگ شرایط تمرینی مناسبی نداشتیم.

وی همچنین اضافه کرد: هدف‌مان از حضور در جام فجر کسب آمادگی بیشتر و محک زدن جوانانی بود که کمتر به آنها در لیگ بازی رسیده بود، همین جوانان نیز با ارائه نمایشی مطلوب و کسب 5 مدال طلا و یک برنز باعث قهرمانی تیم شدند.

خانلرخانی به رقابتهای لیگ هم اشاره کرد و گفت: در این مسابقات هم به دنبال قهرمانی هستیم، تیمی جوان و با انگیزه داریم که سخت تمرین می‌کنیم تا به خواسته خود برسیم. هفته آینده دو بازی سخت مقابل دانشگاه آزاد و قوامین داریم که اگر بتوانیم با دست پر از میدان خارج شویم، گام بزرگی برای رسیدن به این هدف برداشته‌ایم.

بیست و چهارمین دوره رقابتهای تکواندو جام فجر با حضور 62 تکواندوکار داخلی و خارجی به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار شد که تیم شهرداری ورامین با کسب 5 مدال طلا و یک برنز قهرمان شد. استیل البرز با 3 مدال طلا، یک نقره و سه برنز در جای دوم ایستاد و تیم مقاومت هم با 4 نقره و یک برنز مکان سوم را به خود اختصاص داد.