  1. ورزش
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

خانلرخانی در گفتگو با مهر:

هدف‌مان قهرمانی در مسابقات تکواندو جام فجر نبود/ در لیگ برتر هم مدعی هستیم

هدف‌مان قهرمانی در مسابقات تکواندو جام فجر نبود/ در لیگ برتر هم مدعی هستیم

سرمربی تیم تکواندو شهرداری ورامین با اشاره به اینکه به دنبال قهرمانی مسابقات تکواندو بین‌المللی جام فجر نبوده است، گفت: خوشبختانه در نخستین حضور خود در این رقابتها، با کسب بیشترین مدال طلا به عنوان قهرمانی دست یافتیم.

پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قهرمانی تیم تکواندو شهرداری ورامین در مسابقات جام فجر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دوره از مسابقات هر چند در برگزاری شرایط مطلوبی داشت ولی در سطح فنی بالایی برگزار نشد و این تکواندوکاران جوان کشورمان بودند که رقابتهای جذاب و خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در میان تیم‌های خارجی، تونس نفرات خوبی به این رقابتها اعزام کرده بود، تنها تکواندوکار اوکراینی هم شرایط فنی خوبی داشت و در تیم صربستان هم نفرات شاخصی حضور داشتند ولی سایر میهمانان به لحاظ فنی حرفی برای گفتن نداشتند.

سرمربی شهرداری در مورد قهرمانی تیمش در این جام اظهار داشت: هدف ما از حضور در این مسابقات قهرمانی نبود زیرا تیم‌مان دیر بسته شده بود و نسبت به سایر تیم‌های حاضر در لیگ شرایط تمرینی مناسبی نداشتیم.

وی همچنین اضافه کرد: هدف‌مان از حضور در جام فجر کسب آمادگی بیشتر و محک زدن جوانانی بود که کمتر به آنها در لیگ بازی رسیده بود، همین جوانان نیز با ارائه نمایشی مطلوب و کسب 5 مدال طلا و یک برنز باعث قهرمانی تیم شدند.

خانلرخانی به رقابتهای لیگ هم اشاره کرد و گفت: در این مسابقات هم به دنبال قهرمانی هستیم، تیمی جوان و با انگیزه داریم که سخت تمرین می‌کنیم تا به خواسته خود برسیم. هفته آینده دو بازی سخت مقابل دانشگاه آزاد و قوامین داریم که اگر بتوانیم با دست پر از میدان خارج شویم، گام بزرگی برای رسیدن به این هدف برداشته‌ایم.

بیست و چهارمین دوره رقابتهای تکواندو جام فجر با حضور 62 تکواندوکار داخلی و خارجی  به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار شد که تیم شهرداری ورامین با کسب 5 مدال طلا و یک برنز قهرمان شد. استیل البرز با 3 مدال طلا، یک نقره و سه برنز در جای دوم ایستاد و تیم مقاومت هم با 4 نقره و یک برنز مکان سوم را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1772991

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