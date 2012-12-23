تعطیلی تنها فرهنگسرای اسدآباد/ تغییر مدیر آسیبی بر فعالیت های فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، تاثیرات فعالیت های فرهنگی و هنری در جامعه همواره از سوی کارشناسان، جامعه شناسان و روانشناسان مورد تاکید بوده است و نکته مهم در رابطه با فعالیتهای فرهنگی و هنری این است که اقشار مختلف جامعه با تاثیرپذیری از اتفاقات فرهنگی و هنری به حد مناسبی از رشد فرهنگی و هنری خواهند رسید که این رشد قطعا در روند بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های جامعه تاثیری به سزا دارد.

امروزه فعالیتهای فرهنگی و هنری در قالب برگزاری همایش ها، جشنواره ها، کنسرت ها، اجرای نمایش ها و انجمن های مختلف ادبی و هنری و یا برگزاری نمایشگاه های مختلف هنری انجام می شود و این فعالیتها به طور خاص در زیرمجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام می رسد.

در این میان برخی از نهادها نیز مانند شهرداری، دانشگاه ها، حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی در کنار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری می پردازند.

وجود فرهنگسراها در استان همدان ضروری است

با در نظر داشتن همه نهادهای متولی فرهنگ و هنر و فعالیتهای موازی بسیار و گزارش عملکرد بلند بالای پایان سال بسیاری از این نهادها، اما وجود فرهنگسراها در استان همدان به تعداد اندکی است و لزوم وجود این فرهنگسرا که عمده فعالیت و وظایفشان نیز به صورت تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر است، بر کسی پوشیده نیست.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جایگاه متولی فرهنگ و هنر استان، در سالهای گذشته و اواسط دولت نهم در شهرستانهای استان اقدام به راه اندازی فرهنگسراهای مختلف نمود و ادارات ارشاد شهرستانها با مشخص کردن هیئت مدیره (که البته با رای اعضاء انجمن های ادبی مشخص می شدند) و ثبت اساسنامه این فرهنگسراها در اداره ثبت اسناد و املاک حالتی کاملا رسمی و موجه به این فرهنگسراهای نوپا بخشیدند.

در همین برهه هنرمندان صاحب نام و اندیشه هر شهرستان در قالب هیئت مدیره این فرهنگسراها در آن زمان معتقد بودند در حوزه فرهنگ و هنر رخداد اینگونه اتفاقات خبر از آینده خوشی داشت که با گذشت زمان این آمال و آرزو بر دل اهالی فرهنگ و هنر در شهرستاها ماند و برخی از این فرهنگسراهای تازه تاسیس با فعالیتی چند ماهه و کوتاه به حالت تعطیل درآمدند.

در شهرستان اسدآباد نیز راه اندازی و تاسیس فرهنگسرای سید جمال در سال 1386 از اتفاقاتی بود که موجب خرسندی هنرمندان و اهالی فرهنگ این شهرستان شد و در آن هنگام راه اندازی فرهنگسرای سید جمال با حضور هنرمندانی همچون کمال شفیعی مشعوف، محمدرضا متقی، سید جعفر سجادی، عبدالله طیوری خواه، یونس غنی پارسا برای اهالی ادبیات، نمایش، هنرهای تجسمی و خوشنویسی نویدی خوش بود که از این پس با وجود این هنرمندان در نقش اعضا هیئت مدیره و به نوعی تصمیم گیرنده، بسیاری از مشکلات هنرمندان برای برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه و انجمن های ادبی در دیار آدراپانا حل خواهد شد.

فرهنگسرای سید جمال در زمان فعالیت خود که کمتر از یک سال بود، کارها و فعالیتهای قابل توجهی انجام داد که در این زمینه کافی است به برگزاری همایش تجلیل از فرهنگیان هنرمند و یا مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت شهرستان اسدآباد اشاره کرد.

هنوز وضعیت فرهنگسرای سید جمال به جایی نرسیده است

فرهنگسرای سید جمال سال 1386 در زمان مدیریت بیت الله اسدی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و در اواخر مدیریت وی نیز نیمه تعطیل شد و در زمان مدیریت رضا قاسمی چندین بار وعده داده شد که با حضور هنرمندان و رای گیری مجدد هیئت مدیره تشکیل خواهند شد و این فرهنگسرا فعالیت خود را دوباره آغاز خواهد کرد اما مبحث قابل توجه این است که این مدیریت نیز بعد از چندی جایگاه خود را به علی صفری داد و هنوز هم وضعیت فرهنگسرای سید جمال با آن همه شوق و ذوق و وعده های مختلف به جایی نرسیده است.

مدیر آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور که در آن زمان از اعضای فرهنگسرای سید جمال بود درباره تاثیر راه اندازی این فرهنگسرا عنوان کرد: تاسیس فرهنگسرای سید جمال افقی نو در عرصه فرهنگ و هنر شهرستان اسدآباد به وجود آورد و این تاثیر به حدی بود که در آن زمان بیش از پنج انجمن ادبی در شکل و قالب های مختلف در شهرستان اسدآباد مشغول به فعالیت بود.

کمال شفیعی مشعوف با ابراز تاسف از فعالیتهای مقطعی در حوزه فرهنگ و هنر در شهرستانها افزود: در شهرستانهای استان همدان قابلیت ها و پتانسیل های بسیاری وجود دارد که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برنامه های بلند مدتی برای حوزه فرهنگ و هنر در دستور کار داشته باشد.

نبود برنامه های بلندمدت در حوزه فرهنگ و هنر

وی نیز درباره به نتیجه نرسیدن فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان اسدآباد معتقد است: در این شهرستان در مدت زمان چند سال اخیر شاهد عوض شدن چند باره مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ایم و این اتفاق نشان از نبود سیاستهای بلند مدت در حوزه فرهنگ و هنر و نبود برنامه ریزی های لازم است.

یونس غنی پارسا نیز درباره تعطیلی فرهنگسرای سید جمال گفت: راه اندازی این فرهنگسرا اتفاق خوب و قابل توجهی در سطح شهرستان بود که در آن زمان هنرمندان اعضا هیئت مدیره همه تلاش خود را برای انجام امور فرهنگی به بهترین شکل بکار می گرفتند.

این هنرمند حوزه هنرهای تجسمی با اشاره به ظرفیت های هنری اسدآباد افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی موارد باید سیاست های حمایتی از هنرمندان داشته باشد و با این نگاه می تواند جلوی تعطیلی بسیاری از فعالیت های هنری گرفته شود.

فرهنگسرای سید جمال دوباره راه اندازی خواهد شد

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسدآباد که مدت کوتاهی است این پست را برعهده گرفته از رونق فعالیت فرهنگسرای سید جمال خبر داد و با اشاره به وقفه در فعالیتهای فرهنگسرای سید جمال گفت: با تشکیل جلسه ای و دعوت از هنرمندان اعضا هیئت مدیره این فرهنگسرا فعالیت خود را دوباره آغاز خواهد کرد.

علی صفری در پاسخ به اتمام مدت زمان رای گیری و معرفی هیئت مدیره در فرهنگسرای سید جمال بیان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسدآباد نیز معتقد است که باید رای گیری مجدد انجام شود و هیئت مدیره جدید انتخاب شود و فعالیت خود را آغاز کند.

وی فعالیت انجمن ادبی سید جمال را که به تازگی با همت هنرمندان پیشکسوت شهرستان اسدآباد آغاز شده است، مناسب ارزیابی کرد و گفت: اسدآباد ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه ادبیات دارد و در تلاش هستیم که تعداد انجمن های ادبی در شهرستان را به حد قابل قبولی برسانیم.

انجمن داستان را فعال کنید

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسدآباد خواستار فعالیت مجدد انجمن داستان مهرگان شد و افزود: انجمن داستان مهرگان روند مناسبی را داشته و با حمایت ارشاد این انجمن می تواند فعالیت خود را دوباره شروع کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات و نشست های مختلف فرهنگی و هنری در این شهرستان گفت: این جلسات و نشست ها از سوی رسانه های استانی و محلی به طور کامل پوشش داده نمی شوند و حضور نداشتن اسدآباد در فضای رسانه ای استان می تواند دلیلی بر برخی کمبود امکانات و نبود فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری در این شهرستان باشد.

موزه مردم شناسی جانمایی مناسبی ندارد

وی همچنین زادگاه سید جمال و موزه مردم شناسی در شهرستان اسدآباد را ظرفیتی قابل توجه خواند که تاکنون از آن استفاده نشده و به شهروندان اسدآبادی نیز معرفی نشده است.

صفری جانمایی موزه مردم شناسی را در محل زادگاه سیدجمال مناسب ندانست و بیان کرد: این موزه اگر در مسیر مسافران قرار می گرفت، می توانست در شکوفایی صنعت گردشگری شهرستان نیز موثر باشد و مورد توجه شهروندان نیز قرار بگیرد.

وی همچنین از برگزاری نشست صمیمانه هنرمندان با نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: امیدواریم با رایزنی با نماینده و حمایت ها بودجه ای برای فعالیتهای فرهنگی و هنری شهرستان تهیه شود.

قابل توجه است که در زمینه ادبیات شهرستان اسدآباد با توجه به هنرمندان و پتانسیل های قابل توجه چند سالی است که میزبان هیچگونه جشنواره ادبی نبوده و این اتفاق خواسته بسیاری از هنرمندان عرصه ادبیات در شهرستان اسدآباد است.

در خصوص موزه مردم شناسی شهرستان اسدآباد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که مکان زادگاه سید جمال الدین اسدآبادی که موزه مردم شناسی را نیز در خود جای داده است مورد مالکیت ادارات میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی قرار دارد و با بودن تابلوی هرسه اداره بر سردر این مکان مشخص نیست که برای این مکان موثر در فرهنگ شهری اسدآباد چه ارگان و نهادی تصمیم گیری می کند؟!