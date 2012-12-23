ابراهیم صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح هم اکنون از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است اظهارداشت: پروژه تقاطع غیر همسطح شهید مدرس در حال حاضر با تمام قوا از سوی کارشناسان شهرداری و پیمانکاران در حال اقدام است.

وی ادامه داد: بر اساس این پروژه بین بزرگراه های شهید رجایی و شهید باهنر روگذری بطول 614 متر با عرض بیش از پنج متر و 60 سانتی متر با طول دیوار چهار هزار و 212 مترمربع احداث می شود .

صفری با تاکید بر لزوم محرومیت زدایی در مناطق مختلف شهر ارومیه اظهار داشت: موضوع محرومیت در نقاط مختلف شهر همواره وجود داشته و دولت به عنوان اصلی ترین نهاد در راستای رفع این محرومیت گام برداشته است .

معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه در ادامه نقش شهرداری ارومیه را در توسعه شهری حیاتی دانست و گفت: توسعه پرشتاب شهر، اقدامات زیربنایی، اجرای تقاطعات غیر همسطح به عنوان یکی از مهمترین طرح های عمرانی بیانگر حضور موثر مدیریت شهری در عرصه توسعه شهر است .

وی گفت: در طول دو سال گذشته شمار زیادی از پروژه های عمرانی شهرداری ارومیه طرح ریزی و به مرحله اجرا در آمده که در مقایسه با سالهای گذشته از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بوده است ، طرح ها و پروژه های بزرگی نیز برای سالهای آتی شهر ارومیه در نظر گرفته شده است .