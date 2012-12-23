ابراهیم صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح هم اکنون از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است اظهارداشت: پروژه تقاطع غیر همسطح شهید مدرس در حال حاضر با تمام قوا از سوی کارشناسان شهرداری و پیمانکاران در حال اقدام است.
وی ادامه داد: بر اساس این پروژه بین بزرگراه های شهید رجایی و شهید باهنر روگذری بطول 614 متر با عرض بیش از پنج متر و 60 سانتی متر با طول دیوار چهار هزار و 212 مترمربع احداث می شود.
صفری با تاکید بر لزوم محرومیت زدایی در مناطق مختلف شهر ارومیه اظهار داشت: موضوع محرومیت در نقاط مختلف شهر همواره وجود داشته و دولت به عنوان اصلی ترین نهاد در راستای رفع این محرومیت گام برداشته است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه در ادامه نقش شهرداری ارومیه را در توسعه شهری حیاتی دانست و گفت: توسعه پرشتاب شهر، اقدامات زیربنایی، اجرای تقاطعات غیر همسطح به عنوان یکی از مهمترین طرح های عمرانی بیانگر حضور موثر مدیریت شهری در عرصه توسعه شهر است.
وی گفت: در طول دو سال گذشته شمار زیادی از پروژه های عمرانی شهرداری ارومیه طرح ریزی و به مرحله اجرا در آمده که در مقایسه با سالهای گذشته از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بوده است ، طرح ها و پروژه های بزرگی نیز برای سالهای آتی شهر ارومیه در نظر گرفته شده است.
صفری همچنین اظهار داشت: پروژه های عمرانی شهرداری ارومیه با توجه به وضعیت فعلی با هزینه های بالا اجرایی می شود که این مهم با توجه به ساختار درآمدی مدیریت شهری به روند اجرایی این پروژه های عمرانی تأثیر گذار است.
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