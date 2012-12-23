  1. بین الملل
۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۵

رسانه ها خبر دادند؛

ازسرگیری محاکمه مبارک و بازماندگان رژیم سابق

ازسرگیری محاکمه مبارک و بازماندگان رژیم سابق

محاکمه حسنی مبارک و وزیر کشور رژیم سابق مصر از امروز در دادگاه استیناف قاهره از سرگرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات ، محاکمه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر و "حبیب العادلی" وزیرکشور سابق مصر امروز به اتهام قتل تظاهرات کنندگان انقلاب 25 ژانویه در دادگاه استیناف قاهره برگزار می شود.

دستگاه قضایی مصر اخیرا برای حسنی مبارک و وزیرکشورش در این پرونده حکم حبس ابد صادر کرده بود و این دو امیدوارند که در دادگاه استیناف این حکم را برگردانند.

این در حالی است که گفته می شود حسنی مبارک پس از حادثه ای که در زندان طره برای وی اتفاق افتاد، حال  و روز خوشی ندارد و دچار شکستگی در سه نقطه از اندامهایش شده است. برخی منابع اعلام کرده بودند که مبارک نیمی از وزن خود را نیز طی ماههای از دست داده است.

کد مطلب 1773005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها