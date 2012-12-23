ازسرگیری محاکمه مبارک و بازماندگان رژیم سابق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات ، محاکمه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر و "حبیب العادلی" وزیرکشور سابق مصر امروز به اتهام قتل تظاهرات کنندگان انقلاب 25 ژانویه در دادگاه استیناف قاهره برگزار می شود.

دستگاه قضایی مصر اخیرا برای حسنی مبارک و وزیرکشورش در این پرونده حکم حبس ابد صادر کرده بود و این دو امیدوارند که در دادگاه استیناف این حکم را برگردانند.

این در حالی است که گفته می شود حسنی مبارک پس از حادثه ای که در زندان طره برای وی اتفاق افتاد، حال و روز خوشی ندارد و دچار شکستگی در سه نقطه از اندامهایش شده است. برخی منابع اعلام کرده بودند که مبارک نیمی از وزن خود را نیز طی ماههای از دست داده است.