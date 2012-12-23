افتتاح 3500 واحد از مسکن مهر آبشناسان در دهه فجر

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اخیر شورای مسکن رباط کریم که با حضور واحدی، معاون وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: سه هزار و 500 واحد از شش هزار و 200 واحد مسکن مهر آبشناسان رباط کریم در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده و تحویل مالکان می شود.



بهره برداری از واحدها با تمامی امکانات



وی با بیان اینکه درخصوص دستگاه های خدمت رسان بخصوص آب مشکلی وجود ندارد، گفت: اداره آب و فاضلاب در حال واگذاری اشتراک است و تا یک هفته آینده علمک های گاز نیز نصب خواهند شد.



سلیمان پور با اشاره به اینکه این واحدها با تمامی امکانات به بهره برداری می رسد، افزود: در زمینه برق رسانی هم مشکلی وجود ندارد و فقط روشنایی معابر باقی مانده که بزودی این کار انجام می شود و امور مربوط به مخابرات با توجه به وجود تلفن های همراه و اینکه با مشکلات کمتری از قبیل کنده کاری همراه است در اولویت آخر قرار دارد.



نماینده عالی دولت در رباط کریم به صدور پایان کار واحدها توسط شهرداری اشاره کرد و به خبرنگار مهرگفت: احداث پارک و ایجاد مجتمع های تجاری در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و در مرحله مزایده بوده و درحال پیگیری و واگذاری برای ساخت است.



مسکن مهر آبشناسان نیازمند 12 تا 14 مدرسه است



وی با بیان اینکه ساخت فضاهای ورزشی، فرهنگی و مدارس در دستور کار و برنامه ریزی قرار دارد، اظهار داشت: دو مدرسه در این خصوص آماده شده و با اتمام سفت کاری در مرحله نازک کاری و تجهیز قرار دارد که امیدواریم تا اول مهر از آن استفاده شود.



سلیمان پور افزود: با افتتاح 6200 واحد مسکن مهر آبشناسان تا مرحله نهایی 12 تا 14 مدرسه نیاز است که مناسب با ساخت و سازها باید حداقل 3 تا 4 مدرسه دیگر تا مهرماه ساخته شده و به مرحله بهره برداری برسد.



احداث دو مجتمع نانوایی با پخت انواع نان



فرماندار رباط کریم با اشاره به امکانات رفاهی و مورد نیاز ساکنان این واحدها گفت: جهت احداث نانوایی، زمین واگذار شده و در کمیسیون ماده پنج مراحل تغییر کاربری را گذرانده و دو مجتمع نانوایی برای مسکن مهر آبشناسان در دو نقطه مصوب شده که هر مجتمع اقدام به پخت انواع نان خواهد کرد.



بر اساس این گزارش پیش از این قرار بود دو هزار و 500 واحد از مسکن مهر آبشناسان در آبان ماه سال جاری به بهره برداری برسد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و ارائه خدمات مطلوب به انجام نرسید، امید است این بار این مهم به انجام رسیده و انتظار مالکان پایان یابد.