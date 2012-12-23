کره شمالی خواستار توسعه موشکی در این کشور شد/ پیشرفت های برجسته در زمینه موشکی در پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کیم یونگ اون رهبر کره شمالی در اظهاراتی در یک ضیافت دولتی خواستار توسعه موشکهایی با قدرت بیشتر شد.

وی همچنین در سخنان اخیر خود برای نخستین بار بطور علنی خواستار توسعه برنامه موشک های دور برد در کشورش شد.

این اظهارات پس از پرتاب موشک حال ماهواره به فضا صورت می گیرد که در 12 دسامبر در این کشور صورت گرفت.

کیم پیشتر و در روز ارسال ماهواره خواستار تلاش های علمی بیشتر در این زمینه و پرتاب ماهواره های بیشتر به فضا شده بود.

تحرکات اخیر کره شمالی نگرانی هایی را در واشنگتن، توکیو، و سئول در پی داشته است.

مقام های نظامی کره جنوبی اعلام کردند که پرتاب موشک از سوی این کشور بیانگر توسعه احتمالی فناری این تجهیزات است.

یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی بر اسن باور است که کره شمالی با این اقدامات در پی هدف قرار دادن سواخل غربی آمریکاست.

این مقام وزارت دفاع کره حنوبی که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، افزود: در نتیجه تجزیه و تحلیل مواد موشک اونها3 ما به این نتیجه رسیدیم که کره شمالی موشک هایی را با برد 10 هزار کیلومتر با توانایی حمل کلاهک هایی به وزن 500 تا 600 کیلو را بدست آورده است