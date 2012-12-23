جزئیات تجانس مدرک کارشناسی ارشد در پذیرش دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در دوره با آزمون دکتری تخصصی این دانشگاه، هیچ محدودیتی به لحاظ تجانس مدرک کارشناسی ارشد با رشته انتخابی دوره دکتری وجود ندارد، اما در مورد بدون آزمون رعایت تجانس و همنامی با رشته فارغ التحصیلی ارشد الزامی است.

همچنین رعایت تجانس در دوره با آزمون رشته دامپزشکی مقطع دکتری ضروری اعلام شد.

در آزمون دکتری 92، هر داوطلب می تواند 5 انتخاب داشته باشد اما حوزه امتحانی فرد انتخاب اولش است و داوطلبان باید در محل انتخاب نخست خود در آزمون شرکت کنند.

گزینش داوطلبان در مقطع دکتری در دو مرحله انجام می گیرد که مرحله اول آزمون کتبی در روزهای 3 و 4 اسفندماه برگزار می شود.

این آزمون 75 درصد نمره کل را شامل می شود و بعد از انتخاب داوطلبانی که حد نصاب نمره کتبی را کسب کرده اند، با اولویت نمره کتبی دعوت به مصاحبه می شوند که این مرحله 25 درصد نمره به حساب می آید و در مجموع پذیرش هر فرد به نتیجه دو مرحله بستگی دارد.