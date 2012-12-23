عابربانکها فرصتی برای کلاه برداری/ سرقت با فشار چند دکمه

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای اخیر بارها در خصوص سوء استفاده سودجویان از عابربانکها و رمز دوم و اینترنتی کارتهای الکترونیک از سوی پلیس هشدار داده شده است اما در کمال تعجب همچنان کلاه برداری های الکترونیکی ادامه دارد و که این امر نشان می دهد که نا آگاهی جامعه همچنان در زمینه پیشرفتهای تکنولوژی قربانی می گیرد.

در حالی این روزها بستر اکثر معاملات و رد و بدل کردن پول به صورت الکترونیکی روی می دهد که در سوی دیگر این پیشرفتها همچنان تعدادی قابل توجه از مردم بی سواد هستند و از کمترین اطلاعات نیز در خصوص استفاده از تکنولوژی نو برخوردار نیستند و عملا با استفاده از نفر دوم می توانند از عابر بانکها استفاده کنند.

با وجود این بسترهای نا امنی در زمینه معاملات الکترونیکی شرایط برای کلاه برداری نیز مهیا می شود و اینجاست که باید برای رفع این مشکلات چاره اندیشی شود.

فرصتها و تهدیدهای خدمات الکترونیک

به نظر می رسد جلوگیری از این موارد نیاز به برگزاری آموزشهای عمومی برای جامعه به خصوص در کلاسهای نهضت سواد آموزی دارد دوره های آموزشی، استفاده از پتانسیل رسانه ملی و افزایش آگاهیهای عمومی برای از بین بردن زمینه های جرم ضروری است.

در استان کرمان که به عنوان پایلوت دولت الکترونیک معرفی شده است جدای از اینکه این سیستم تا چه حد کارایی داشته و طرحی موفق یا شکست خورده بوده است باید در کنار فرصتهای تکنولوژی تهدیدها نیز به مردم آموزش داده شود تا زمینه های جرم خیز از میان برداشته شود.

شیوه ای جدید در کلاهبرداری هوشمند

سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی، رئیس پلیس آگاهی کرمان در این خصوص با اشاره به شیوه جدید کلاهبرداران و تخلیه حساب بانکی از طریق کارت به کارت کردن،به صاحبان مشاغل هشدار داد از انجام هرگونه معامله غیرحضوری با افراد ناشناس خودداری کرده و خدمات خود را با افراد مورد شناخت ، معتبرو موثق و به صورت حضوری و همراه تنظم توافق نامه انجام دهند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: اخیرا افراد کلاهبردار و شیادبا برقراری تماس تلفنی با مراکز درمانی و آزمایشگاه های تشخیص طبی و معرفی خود به عنوان کارمند ارشدسازمان یا ادارات دولتی و یا وابسته به دولت ضمن جلب اعتماد آنان ،پیشنهاد دریافت خدمات گوناگون که واحدهای مختلف ارائه می دهند را با کارمزد بالاتراز عرف مطرح می کنند.

وی افزود: کلاهبرداران پس این جلب اعتماد سوژه خود، از آنان دعوت می کنند جهت واریز وجه (به عنوان پیش پرداخت) به دستگاه خودپرداز مراجعه و ضمن وارد کردن کارت خود در دستگاه و استفاده از منوی انگلیسی عملیاتی را انجام دهند که در نتیجه این اقدام مبالغ میلیونی ازحساب آنان خارج و به حساب افراد کلاهبردار منتقل می گردد.

معامله غیر حضوری ممنوع

سرهنگ پوررضاقلی بیان کرد: در این روش مجرمانه که با تلفن های اعتباری و حساب های بانکی فاقد هویت اصیل و غیرقابل بهره برداری طراحی و اجرا می گردد افراد کلاه بردار با مذاکرات هوشمندانه و بدون وقفه و تنظیم مذاکره مبتنی برسودآوری کلان برای فرد در حال مذاکره ،موفق به انجام عملیات بانکی کارت به کارت منجربه تخلیه حساب فرد می گردند.

وی خاطرنشان کرد: کلیه واحدهای درمانی و پزشکی و آزمایشگاهی وابسته خصوصا عاملان خرید ، توجه داشته باشند تا درصورت برقراری تماس بنحو فوق الاشاره، از اجابت خواسته فرد درحال مکالمه و انجام عملیات بانکی کارت به کارت برمبنای خواسته فرد ناشناس، اکیدا خودداری کنند.

وی تاکید کرد: صاحبان حرف ومشاغل و واحدهای محترم از انجام هرگونه معامله غیرحضوری با افراد ناشناس خودداری نموده و خدمات خود را با افراد مورد شناخت ، معتبر و موثق و به صورت حضوری و همراه تنظم توافق نامه انجام دهند.

رییس پلیس آگاهی کرمان گفت: اصولا جهت واریز گردیدن وجه به حساب های بانکی هیچ نیازی به وارد کردن کارت عابر بانک دریافت کننده به داخل دستگاه خودپرداز نمی باشد وهرگونه انجام آزمایش یا ارائه خدماتی از ناحیه مراجع دولتی منوط به درخواست کتبی از سازمان مربوطه می باشد وبه صورت تلفنی امکان پذیر نیست لذا کلیه ادارات و سازمان هایی که به هر نحوی ارائه خدمات دارند برای پیشگیری از چنین مواردی باید به صورت جدی، تمامی عوامل و کارکنان خود را از این موضوع مطلع کنند.

