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۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۴

عباسی خبر داد:

دارالقرآن اردبیل رتبه سوم کشوری در انعکاس اخبار قرآنی شد

دارالقرآن اردبیل رتبه سوم کشوری در انعکاس اخبار قرآنی شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول قرآنی تبلیغات اسلامی استان اردبیل از کسب رتبه سوم کشوری توسط دارالقرآن الکریم این استان در انعکاس اخبار قرآنی خبر داد.

زهره عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تعداد اخبار تولیدی و ارسالی این مرکز نسبت به اخبار دیگر استانهای کشور در حد عالی قرار داشته و بیشترین میزان بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده است.

وی به نحوه و میزان انعکاس اخبار قرآنی در سایتهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: اخبار قرآنی و فعالیتهای انجام یافته توسط دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل پس از تهیه و تنظیم به سایتهای تلاوت، خبرگزاری ایکنا و سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر سایتهای قرآنی ارسال می شود.

به اعتقاد مسئول قرآنی تبلیغات اسلامی استان تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای قرآنی مهمترین عامل در راه توسعه و ایجاد انگیزه و اشتیاق در مخاطبان برای استقبال از طرحهای قرآنی است.

وی با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری توسط دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی اردبیل طی9 ماه گذشته سال 91 تصریح کرد: اخبار قرآنی تولید شده از بخش مرکزی اردبیل و شهرستانهای تابعه بوده است.

عباسی ادامه داد: این اخبار در موضوعات مختلف قرآنی از جمله برگزاری دوره های تربیت معلم، کلاسهای آموزشی و قرآنی در موسسات و خانه های قرآن، تشریح فعالیتهای موسسات و خانه های قرآنی، برگزاری کرسی تلاوت، اعزام داور و ممتحن به ادارت و شهرستانها، بازدیدها، برگزاری آزمونها و... به سایتهای مربوطه ارسال شده است.
 

کد مطلب 1773023

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