دارالقرآن اردبیل رتبه سوم کشوری در انعکاس اخبار قرآنی شد

زهره عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تعداد اخبار تولیدی و ارسالی این مرکز نسبت به اخبار دیگر استانهای کشور در حد عالی قرار داشته و بیشترین میزان بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده است.

وی به نحوه و میزان انعکاس اخبار قرآنی در سایتهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: اخبار قرآنی و فعالیتهای انجام یافته توسط دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل پس از تهیه و تنظیم به سایتهای تلاوت، خبرگزاری ایکنا و سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر سایتهای قرآنی ارسال می شود.

به اعتقاد مسئول قرآنی تبلیغات اسلامی استان تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای قرآنی مهمترین عامل در راه توسعه و ایجاد انگیزه و اشتیاق در مخاطبان برای استقبال از طرحهای قرآنی است.

وی با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری توسط دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی اردبیل طی9 ماه گذشته سال 91 تصریح کرد: اخبار قرآنی تولید شده از بخش مرکزی اردبیل و شهرستانهای تابعه بوده است.

عباسی ادامه داد: این اخبار در موضوعات مختلف قرآنی از جمله برگزاری دوره های تربیت معلم، کلاسهای آموزشی و قرآنی در موسسات و خانه های قرآن، تشریح فعالیتهای موسسات و خانه های قرآنی، برگزاری کرسی تلاوت، اعزام داور و ممتحن به ادارت و شهرستانها، بازدیدها، برگزاری آزمونها و... به سایتهای مربوطه ارسال شده است.

