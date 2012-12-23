اتصال 7 گمرک مهم آذربایجان غربی به فیبر نوری

به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم سید احمدی صبح یکشنبه در جریان بازدید از گمرک سرو در ارومیه یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: برای اتصال این گمرکات به فیبر نوری 186 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه اظهارداشت: استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات به صورت مستقیم، شبانه‌ روزی و در تمام ایام هفته به خدمت کیرندگان را از اهداف این طرح برشمرد و ادامه داد:حوزه نظارت گمرکات استان نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشدو

سید احمدی حرکت نو درجهت دولت الکترونیک را مستلزم مهندسی مجدد فرآیندهای اداری دانست و افزود: با اجرای این طرح فساد اداری کاهش یافته و موجب شفافیت بیشترامور، بالارفتن میزان مسئولیت ‌پذیری کارکنان و افزایش کارایی عملیات دولتی، بهبود فرآیند ها می شود.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک در گمرکات استان به طور کامل اجرایی نشده است گفت: در این راستا ایجاد سامانه ‌های هوشمند ترانزیت ورود خروج کالا، راه اندازی سسیستم اتوماسیون اداری، اجرایی شدن آسیکودای جهانی در گمرکات استان از زمینه های تحقق دولت الکترونیک در گمرکات استان است.

وی همچنین با اشاره به این که پژوهش نقشه راه گمرکات اجرائی استان محسوب می شود افزود: اصلی ترین سرمایه یک سیستم دولتی نیروی انسانی آن دستگاه است و اگر بر این موضوع مهم توجه شود شاهد پیشرفت ها و موفقیت های گوناگون در گمرکات استان خواهیم بود.

گمرک زمینی سرو یکی از پایانه های مهم مرزی آذربایجان غربی به شمار می رود.