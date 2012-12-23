  1. جامعه
۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۰

مخترع ایرانی ربات نمازخوان را وقف انرژی هسته ای کرد

مخترع ایرانی ربات نمازخوان را وقف انرژی هسته ای کرد

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام کرد: یک مخترع ایرانی ربات ویژه خود را پس از ثبت در اداره کل ثبت اختراعات وقف انرژی هسته ای کرد.

حسن ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: جمشید شهرکی مخترع ایرانی ربات ساخته شده خود را برای کمک به انرژی هسته ای وقف کرد.

وی افزود: این واقف از اهالی سیستان و بلوچستان است و در سال 88 یک ربات نماز خوان اختراع و آن را به ثبت رساند، این ربات با هدف آموزش و آشنایی کودکان با نماز، طراحی شده و می تواند تمام ارکان نماز را با قرائت صحیح اجرا کند.

سخنگوی سازمان اوقاف گفت: شهرکی تاکنون 20 اختراع دیگر نیز به ثبت رسانده و هدف خود را از وقف این ربات کمک به رشد و توسعه انرژی هسته ای، سرعت بخشیدن به ترویج نماز و امربه معروف و کمک به توسعه علم وفناوری و جوانان مخترع اعلام کرده است. 

کد مطلب 1773026

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